Döbeln

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagabend in Döbeln gestürzt. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die 62 Jahre alte Frau war gegen 18.45 Uhr zwischen dem Döbelner Niedermarkt und der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs. Dabei geriet sie auf der Bahnhofstraße mit dem Vorderrad ihres Fahrrades in eine Schiene der Pferdebahn und stürzte infolgedessen. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob bei dem Unfall am Fahrrad Sachschaden entstanden ist, ist nicht bekannt.

Von daz/obü