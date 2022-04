Döbeln

Dieser Fall beschäftigte Schüler und Lehrer der Grundschule in Döbeln-Ost sowie die Eltern einiger Kinder. Am 1. Juli 2021 hat ein Rentner nahe der Schule an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Das haben mindestens zwei Schülerinnen der Schule gesehen.

Döbelner Schulleitung ruft Polizei

„Wir waren sehr betroffen“, schildert Schulleiterin Andrea Katzer, was der Vorfall in der Bildungseinrichtung auslöste. Ein Mädchen, das damals in die vierte Klasse ging, erkannte der Schulleiterin zufolge, dass da etwas überhaupt nicht stimmt. Die Schülerin ging zur Schulleitung. „Wir haben sofort die Polizei angerufen“, sagt Andrea Katzer.

Tatverdächtig: Mann aus dem Wohngebiet Döbeln-Ost II

Die Beamten konnten einen Tatverdächtigen ermitteln. Dabei handelt es sich um einen Mann jenseits der 65, der irgendwo im Wohngebiet Döbeln-Ost II wohnt. Letztlich reichten der Staatsanwaltschaft die Beweise, um eine Anklageschrift zu schreiben und diese bei Gericht einzureichen. Neulich wollte die Jugendrichterin den Fall verhandeln. Sie war dafür als Jugendschutzgericht zuständig, da Kinder Geschädigte einer Straftat waren.

Warten auf Godot im Gericht

„Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt“ lautete der Tatvorwurf. Dieser ist recht neu, die Änderung des entsprechenden Paragrafen im Strafgesetzbuch trat am 1. Juli 2021, dem Tattag in diesem Fall, in Kraft. Wer sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt – etwa durch Herumspielen an den eigenen Geschlechtsteilen – wird seitdem mit mindestens einem halben Jahr Gefängnis bestraft. Vorher waren es mindestens drei Monate.

Im Amtsgericht Döbeln warteten Jugendrichterin Marion Zöllner, Staatsanwältin und Urkundsbeamtin am Verhandlungstag, vergeblich auf den Angeklagten. Und auch auf dessen Verteidiger. Auf Antrag der Staatsanwältin erließ die Vorsitzende einen Strafbefehl, also ein schriftliches Urteil ohne Hauptverhandlung, und beendete so das Verfahren. Der Rentner kommt also nicht um die Strafe herum. Laut Pressrichter Wolfgang Dammer sind sechs Monate Haft die strafrechtliche Quittung für die schockierende Aktion bei der Grundschule in Döbeln-Ost.

Täter muss erstmal nicht ins Gefängnis

Ins Gefängnis muss der Senior aber nicht. Das Gericht setzte die Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur Bewährung aus. Zwei Jahre dauert die Probezeit. Zudem muss der Rentner 300 Euro Geldauflage zahlen. „Uns wäre wichtig gewesen, dass er wegzieht“, sagt Schulleiterin Katzer, nachdem sie von dem Urteil hörte. Denn es gab wohl nicht das erste Mal Probleme. Umgezogen ist der Entblößer aber bisher offenbar nicht. Nach Recherchen von lvz.de wohnt er noch immer im Wohngebiet Döbeln-Ost II.

Die Lehrerinnen und Lehrer besprachen den Vorfall mit den Schülerinnen und Schülern Andrea Katzer zufolge unmittelbar danach im Unterricht. Es ging darum, den Kindern zu erklären, dass ein solches Verhalten nicht natürlich ist. Auch mit den Eltern der betroffenen Schülerinnen sprach die Schule, informierte sie über den schockierenden Vorfall und die Maßnahmen, welche die Schule deswegen eingeleitet hatte

Von Dirk Wurzel