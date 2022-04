Döbeln: Riesenrad und offene Läden am Sonntag

Döbeln

Ein 18-Meter-Riesenrad, zwei Kinderkarussels, Autoscooter und einiges mehr haben insgesamt acht Schaustellerbetriebe auf dem Parkplatz an der Ritterstraße/Rosa-Luxemburg-Straße im Döbelner Stadtzentrum aufgebaut.

Die Schausteller und die einheimischen Händler des Stadtwerberinges laden am Wochenende zum Frühlingsfest ein. Die Döbelner Innenstadthändler nutzen das als Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag. Am Sonntag von 13 bis 18 Uhr sind Döbelns Innenstadtgeschäfte geöffnet. „Wir freuen uns endlich wieder auf Normalität und möglichst viele Kunden in unserer Innenstadt“, sagt Grit Neumann, Vorsitzende der Döbelner Händlergemeinschaft. Für Sonnabend ist gutes Bummelwetter für Döbeln angesagt. Der Sonntag könnte etwas durchwachsen werden.

Seit dem frühen Freitagmittag sind die Fahrgeschäfte der Schausteller geöffnet. Am Sonnabend legen sie ab 13 Uhr los. Bis abends gegen 22 Uhr soll Betrieb sein. Am Sonntag geht es ab 11 Uhr los. Am späten Sonntagabend wird wieder abgebaut. Mitgebracht haben die Schaustellerbetriebe neben den Fahrgeschäften auch Knobi-Brot, eine Langos-Bäckerei, Grills, Getränkestände und Softeis.

Im Monat Mai finden dagegen kein verkaufsoffener Sonntag statt. Die 25. Auflage des Döbelner Autofrühlings war für den 15. Mai geplant. Nach zwei coronabedingten Absagen 2020 und 2021 wurde die Veranstaltung nun zum dritten Mal hintereinander abgesagt. Diesmal liegt es an der mangelnden Teilnahme der Autohäuser. Die haben aktuell mit langen Lieferzeiten zu tun und damit, dass sie gar nicht so viele Autos zur Verfügung haben, um am Autofrühling teilzunehmen. So wurde das Event auf 2023 verschoben. Der an den Autofrühling gekoppelte verkaufsoffene Sonntag muss damit ausfallen.

Ob die Händler am Sonntag des Döbelner Stadtfestes am 19. Juni öffnen, wollen sie auf ihrer nächsten Mitgliederversammlung am 26. April entscheiden.

Von Thomas Sparrer