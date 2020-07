Döbeln: Roßweiner Straße ab Montag dicht

Döbeln

Am kommenden Montag geht es los. Dann wird die Roßweiner Straße in Döbeln zwischen der Industriestraße und dem Ortsausgang Richtung Roßwein voraussichtlich bis Ende November voll gesperrt. Auf die Kraftfahrer kommt dabei einiges zu. Wer etwa von Döbelns Innenstadt in die Siedlung Roßweiner Straße will, den führt die offizielle Umleitung über Haßlau und Roßwein oder über Ebersbach. Doch für unmittelbare Anwohner hat die ausführende Baufirma LFT zugesichert, dass die Anlieger ihre Grundstücke in Absprache immer erreichen können. Auch Linienbusse und Rettungsdienst dürfen durch die Baustelle fahren. Jeglicher Individualverkehr aber nicht.

Sehr tiefe Baugruben

Das ist aus gutem Grund so: Denn die Baufirma verlegt im Auftrag des Abwasserzweckverbandes Döbeln-Jahnatal zwischen der Einmündung Industriestraße und dem Ortsausgang die Mischwasserleitung neu und die entsprechenden Hausanschlüsse werden erneuert. Der Kanal unter der Straße ist verschlissen und soll nach dem Generalentwässerungsplan des AZV auch ein besseres Gefälle bekommen. Die Baugruben, in denen die Bauleute dabei die Rohre verlegen, sind sechs bis acht Meter tief und müssen aufwendig abgestützt werden. Aus Arbeitsschützgründen wären hier eine halbseitige Bauweise mit Verkehr entlang dieser Riesengruben gar nicht möglich gewesen. Die Vollsperrung sei technologisch unumgänglich, erklärte auch Döbelns Bauamtsleiter Erik Brendler im jüngsten Stadtrat den Stadträten.

Kurzzeitparkplatz fürs Elterntaxi

Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten erledigt. Sie beginnen in dem Abschnitt zwischen den Einmündungen der Industriestraße und der Rößchengrundstraße. In der Zeit ist die Kita Rößchengrund aus Richtung Döbelner Innenstadt nicht erreichbar. Deshalb wird ab kommenden Montag für Eltern, die ihre Kinder in die Kindereinrichtung bringen oder abholen wollen, in der Industriestraße ein Kurzzeitparkplatz eingerichtet. So sollen sie trotz der Baustelle kurze Wege haben. „Man hat bewusst die Arbeiten in diesem Abschnitt in die Ferienzeit gelegt, da auch die Kita in der Zeit weniger frequentiert ist“, sagt Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser.

Anwohner und Anlieger werden während der Bauarbeiten über das bauausführende Unternehmen, die LFT Tiefbau GmbH Ostrau, regelmäßig über die Erreichbarkeit der Grundstücke informiert.

Kein Straßenbau nach dem Tiefbau

Der Abwasserzweckverband lässt für eine halbe Million Euro auf insgesamt 500 Metern Länge die alten Steinzeugrohre durch neue Kunststoffrohre ersetzen. Die alten Rohre liegen mittlerweile seit 50 und 60 Jahren unter der Straße und sind entsprechend störanfällig. Verlegt werden 500er Rohre in bis zu sechs Metern Tiefe, um ein entsprechendes Gefälle und damit mehr Abflusssicherheit zu bekommen.

Allerdings wird das zuständige Landesamt für Straßenbau im Anschluss nicht gleich die Straßendecke der Staatstraße 32 erneuern lassen. Dafür fehle der Straße die Dringlichkeit, denn die Haushaltsmittel des Freistaates für seine Staatstraßen sind zu knapp. Die Straßendecke wird nach dem aufwendigen Tiefbau nur wieder sachgemäß geschlossen.

