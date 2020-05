Döbeln: Sägenmann soll Schwangere geschlagen haben

Döbeln

Der Sägenmann vom Kleinstadtclub beschäftigt erneut die Strafjustiz. Diesmal soll er seine Verlobte geschlagen haben. Einmal in deren Wohnung, ein anderes Mal im Kaufland. Zum Zeitpunkt des ersten Tatvorwurfs war die Frau im achten Monat schwanger.

Vor Gericht sagt sie nicht gegen den 46-Jährigen aus. Verlobten steht ein Zeugnisverweigerungsrecht zu und davon macht die 21-Jährige Gebrauch. Den Vorfall vorm Kaufland am 21. August 2019 haben noch andere Zeugen beobachtet. So zum Beispiel eine Mittzwanzigerin, die damals mit einem männlichen Begleiter einkaufen war. „Es stand außer Frage, dass wir eingreifen, wenn eine Frau geschlagen wird“, sagte diese junge Frau. Bereits im Laden hätte sich der Deutsche „wie die Axt im Walde“ benommen. So habe das Kleinkind „runter gemacht“. Später sei er auf die 21-Jährige losgegangen. „Sie hat sich eine gefangen“, so die Zeugin. Da schritt ihr Begleiter ein. Der Angeklagte habe eine Bierflasche aus dem Beutel genommen und wollte den Schlichter damit schlagen, sagte die Mittzwanzigerin. Sie kümmerte sich derweil um das kleine Mädchen der Geschädigten. Auch ein Security-Mitarbeiter bestätigte das, hatte beobachtet, wie der Angeklagte damit ausholte. Merkwürdig ist dabei allerdings, weshalb die Staatsanwaltschaft dies nicht als versuchte gefährliche Körperverletzung angeklagt hat.

Zum Schlag kam der 46-Jährige aber nicht. Er lag zuvor am Boden, der Begleiter der Zeugin hielt ihn unten, weil er wohl sehr aggressiv und aufbrausend war. Wie Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich, der Verteidiger des 46-Jährigen sagt, habe sein Mandant durch die Auseinandersetzung eine Gehirnerschütterung davon getragen, war deswegen drei Tage im Krankenhaus. Nicht zur Zeugenaussage erschienen war der Begleiter der Zeugin. Ihm brummte Richterin Nancy Weiß 50 Euro Ordnungsgeld auf und setzte einen weiteren Verhandlungstag an.

Für den Sägenmann geht es um die Freiheit. Das ließ Staatsanwalt Thomas Reglitz durchblicken, als er diese Problematik mit dem Verteidiger erörterte. „Es geht nicht darum, ob Haft oder nicht, sondern ob Bewährung oder nicht.“ Als Sägenmann vom Kleinstadtklub ging der 46-Jährige in die hiesige Justizgeschichte ein, weil er im Herbst 2015 im Kleinstadtclub KL 17 an der Döbelner Ritterstraße mit einer Klappsäge herumfuchtelte und dabei einen Gast verletzte. In dem Club arbeitete eine Ex-Freundin des Angeklagten, der er wohl nachstellte, worunter die Frau litt. Darum hatte KL17-Besitzer Sven Weißflog damals einem Gast gebeten, den Angeklagten herauszudrängen, wenn er auftaucht und Stress macht. Elf Monate Haft mit Bewährung gab es damals für den zu diesem Zeitpunkt bereits 17 Mal vorbestraften Döbelner.

Der erste Prozess wegen der Sägenfuchtelei war am 18. November 2016. Schon acht Tage nach diesem Gerichtstermin machte der 46-Jährige wieder Scherereien. Diesmal vorm Kaufland. Der Mann hatte eine Glasflasche nach einem Security-Mitarbeiter geworfen und ihn mit den Worten „Kinderficker“ und „Arschloch“ beleidigt. Acht Monate Haft wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung lautete das Urteil, das irgendwann rechtskräftig wurde. Bewährung war da nicht mehr drin. Der 46-Jährige war noch nicht lange wieder raus aus dem Gefängnis, als er die Straftaten begangen haben soll, die ihm die Staatsanwaltschaft nun zur Last legt.

Rechtsanwalt Göddenhenrich ist der Meinung, dass von den beiden Anklagepunkten ohnehin nur der Schlag gegen die 21-Jährige übrig bleibt. „Sie haben sich ausgesprochen und halten zudem die Verlobung aufrecht“, sprach der Verteidiger erfolglos die Möglichkeit an, das Verfahren über den Täter-Opfer-Ausgleich so zu Ende zu bringen, dass sein Mandant nicht wieder ins Gefängnis muss. Dieser schweigt zu den Tatvorwürfen. Allerdings kommentierte er die belastende Aussage der Zeugin mit teils heftigem Kopfschütteln und warf sich Blicke mit seiner Verlobten zu, die im Zuschauerraum saß und mit der Scheibenwischergeste zeigte, was sie von den Angaben der Zeugin hielt.

Von Dirk Wurzel