Gleich zwei Brandherde in der Döbelner Ziegelstraße hielten am Abend die Feuerwehren aus Döbeln, Limmritz, Ebersbach, Mochau und Beicha in Atem. 50 Kameraden mit zwölf Fahrzeugen mussten einen im Vollbrand stehenden Reifenstapel am Eingang der Ziegelstraße löschen. Parallel dazu brannte etwa 50 Meter weiter noch eine Trockenscheune mit einer Fläche von 15 mal 25 Metern. Die Scheune brannte komplett nieder. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Grundstücke verhindern. Die Ortsteilwehren Beicha und Mochau wurden als Reserve nachalarmiert.

Knifflige Löschwasserversorgung

Knifflig war dabei die Löschwasserversorgung. Die Kameraden mussten den Amselgrundbach anstauen. „Dabei mussten wir improvisieren“, so Einsatzleiter Steffen Janasek. Auch Döbelns Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller war vor Ort. Dazu Rettungskräfte vom DRK und die Polizei. Auch Döbelns neue Drehleiter war im Einsatz.

Die Brandursache wird noch ermittelt.

Von Dirk Wurzel und Thomas Sparrer