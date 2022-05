Hartha/Döbeln

Laut und gewalttätig ging es in einer Harthaer Wohnung zu. Schließlich lag ein Mann auf dem Boden am Abend des 18. Januar 2021. Der 58-Jährige hatte wohl zuvor randaliert, danach hielten ihn seine Lebensgefährtin und deren Ex-Mann auf dem Boden fest. Eine 37-Jährige meinte offenbar, auch noch in das Geschehen eingreifen zu müssen – und zwar mit einer Schneeschaufel.

Fallbeispiel für das Strafrechtsseminar

„Die Petra* schrie ,Hilfe, Hilfe’. Da habe ich die Schneeschaufel gepackt und habe einen Hieb gemacht“, sagte die 37-Jährige nun in ihrem Prozess am Amtsgericht Döbeln. Weil die Hiebe mit der Schneeschaufel zwar dem am Boden liegenden 58-Jährigen gegolten haben, aber versehentlich die Frau getroffen haben sollen, war sie der versuchten gefährlichen Körperverletzung an dem Mann und der fahrlässigen Körperverletzung an der Frau angeklagt. „aberratio ictus“ – lateinisch für Abirrung des Schlages – heißt diese Fallkonstellation im Juristenlatein.

Aber wie kam es überhaupt zu diesem brutalen Geschehen in der Harthaer Wohnung, das auch noch zum Fallbeispiel im Strafrechtsseminar taugen könnte? Dazu hörten Richterin Anne Mertens und Staatsanwältin Amelie Steffen ganz unterschiedliche Ansichten.

58-Jähriger beschreibt regelrechte Gewaltorgie

Die Angeklagte sagte, sie wollte die Petra zusammen mit deren Ex-Mann aus Hartha wegbringen, da die Frau unter der Gewalttätigkeit ihres Partners leide. Da sei sie selbst ein gebranntes Kind, sagte die 37-Jährige. Der Ex-Mann der Frau sagte als Zeuge ähnlich aus, nahm die Angeklagte in Schutz. „Ich sehe das für uns alle als Notwehr an“, sagte der 61-Jährige. Wenn der 58-Jährige, getrunken habe, neige er zu Aggressivität.

Der 58-Jährige beschrieb als Zeuge eine regelrechte Gewaltorgie gegen sich. Zunächst habe ihn die Angeklagte mit einem improvisierten Flammenwerfer, bestehend aus Sprayflasche und Feuerzeug, die „Felljacke abgefackelt“. Dann gab es ein Handgemenge. „Mir wurden Flaschen über den Schädel gezogen, nach der 4. Flasche bin ich zu Boden gegangen.“ Die Angeklagte habe ihn zudem mit der Schneeschaufel schlagen wollen, aber nicht getroffen.

Erst gebrochen, dann geschlagen

Dafür aber die Lebensgefährtin. „Sie rief: ,Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte ihn treffen“, sagte diese Zeugin. Die Frau sagte zwar auch, dass ihr Lebensgefährte die Tür eingetreten habe, gab aber die Schuld an den gewalttätigen Vorfällen der Angeklagten. „Sie hatte ihn schon den ganzen lang lang angestachelt, weil ich angeblich unter dem Pantoffel stehen würde.“ Ihr Lebensgefährte hatte die Angeklagte sogar bezichtigt, ihn betrunken gemacht zu haben. „Mein Glas hat sie mit Schnaps gefüllt, die Gläser der anderen mit Wasser.“

Übereinstimmend lässt aus den Zeugenaussagen nur feststellen, dass es ein Trinkgelage gab. Jedoch nicht in der Wohnung, sondern woanders in Hartha. Alle Beteiligten hatten Alkohol getrunken, manche mehr, andere weniger. Die Angeklagte hatte sich beispielweise übergeben, bevor sie zur Schneeschaufel griff. Am Ende der Beweisaufnahme war auch nicht mehr klar, ob sich der Schlag verirrte oder ob sich die Angeklagte in der Person irrte – „error in persona“ heißt das im Juristenlatein und wäre rechtlich als vollendete gefährliche Körperverletzung an dessen Lebensgefährtin zu werten.

Eins, fünf und drei – das Verfahren ist vorbei

„aberratio ictus“ oder „error in persona“? Diese Frage blieb unbeantwortet. Denn Richterin Mertens sprach kein Urteil. Im Raum steht ja immer noch eine gewisse Notwehrlage und bei einem zweiten Anklagepunkt – die 37-Jährige soll den Geschädigten mit dem Fuß getreten haben, als dieser am Boden lag – gab es zu viele Widersprüche in den Aussagen der Zeugen. „Eine Geldauflage wird sie bestimmt nicht zahlen können“, regte Richterin Mertens an, das Verfahren ohne Auflagen wegen geringer Schuld einzustellen. Paragraf 153 der Strafprozessordnung macht dies möglich. Die Staatsanwältin und die Angeklagte stimmte dem zu. Als nicht verurteilt gilt die Frau nun weiter als unschuldig am Schneeschaufelschlag.

Die 37-Jährige ist arbeitslos, kommt aus Nordrhein-Westfalen und ist derzeit ohne festen Wohnsitz. Nach dem Tod eines Familienangehörigen stehe sie neben sich, schilderte sie dem Gericht. Früher sei sie Soldatin gewesen. Ihr zappeliges Wesen und ihre hagere Gestalt lassen Fragen nach Drogenmissbrauch aufkommen.

*Name geändert

Von Dirk Wurzel