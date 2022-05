Döbeln

Morgens halb elf in Döbeln. An der Schlossbergschule bringt ein Arbeitstrupp aus Schülerinnen und Schülern die Rabatten in Ordnung. Sie jäten, haken und pflanzen. Und während sich die einen draußen mit Gartenarbeiten mühen, plagen sich die anderen drinnen mit der deutschen Sprache. „Ich bin Artem, acht Jahre alt und wir kommen aus der Ukraine.“ Artem ist eins von 20 ukrainischen Kindern, die in der Schlossbergschule Deutsch lernen. Nacheinander stellen sie sich die Jungen und Mädchen vor. Einer spricht den deutschen Satz mit einem englischem Akzent. Was wohl daran liegt, dass in der Ukraine Englisch ab der 1. Klasse gelehrt wird.

Von Kriwoi Rog nach Döbeln

In dieser Fremdsprache kann man sich auch mit Julia Pohorila gut verständigen. Die 33-Jährige war in der Ukraine Lehrerin für Englisch und Chinesisch und hilft nach ihrer Flucht beim Unterricht der ukrainischen Kinder in der Schlossbergschule. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Wir können den Kindern helfen, die plötzlich nach Deutschland ohne Vorbereitung fliehen mussten“, sagt Julia Pohorila. Sie stammt aus Krywyj Rih, besser bekannt unter dem russischen Namen Kriwoi Rog. Da wird auch gekämpft, sagt Julia Pohorila. Aber über Opfer weiß man nichts. „Nobody knows“, sagt sie.

Ukrainischer Online-Unterricht, der funktioniert

In Döbeln hilft Julia Pohorila Ilona Becker beim Unterricht. Sie stammt aus der Ukraine, lebt seit acht Jahren in Deutschland, spricht deutsch, ukrainisch und russisch. Beste Voraussetzungen also für den Sprachunterricht der neuen Schüler aus dem Osten. „Wir haben Ilona Becker vor Ostern als Honorarkraft angestellt. Sie kann den Kindern gut Deutsch beibringen“, sagt Schulleiterin Dagmar Dettke. Wichtig ist nach ihren Worten, dass die ukrainischen Kinder in der Schlossbergschule deutsch lernen. Anderen Unterricht bekämen sie über das Internet, sagt Dagmar Dettke. Das haben ihr zufolge ukrainische Lehrer organisiert. Ukrainischer Online-Unterricht, der funktioniert. Man denke zum Vergleich mal an die sächsischen Versuche der Internet-Schule in den Hochphasen der Pandemie mit Lockdown und Schulschließung zurück... .

Julia Pohorila lernt selbst Deutsch

In der Klasse ist Julia Pohorila eine vielgefragte Frau. Sie geht von Tisch zu Tisch, kümmert sich um die Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen eins bis vier. Ilona Becker ist froh über die Hilfe. Dadurch wird der Unterricht individueller. Julia Pohorila ist übrigens selbst auch Schülerin, absolviert gerade einen Deutsch-Kurs. Es ist ihr wichtig, unsere Sprache zu lernen und das Argument, dass man dies als English-Speaker nicht wirklich bräuchte, weil ja viele Deutsche Englisch sprechen, lässt sie nicht gelten.

Ilona Becker stammt selbst aus der Ukraine, spricht gut Deutsch und unterrichtet die ukrainischen Schülerinnen und Schüler. Quelle: Sven Bartsch

Die Schlossbergschule hat den Unterricht für die Ukraine-Kinder quasi aus dem Boden gestampft. Erst waren es sieben, dann wuchs die Klasse auf 20 Schülerinnen und Schüler auf. „Wegen unser Platzprobleme sind wir es gewohnt, flexibel zu reagieren“, sagt Dagmar Dettke. So klappte das dann auch mit der Organisation des Deutsch-Unterrichts für die kleinen Kriegsflüchtlinge. Die Schulleiterin empfindet das aber nicht als Belastung, sondern als Bereicherung. Dagmar Dettke spricht von einem gegenseitigem Lernen. Im Kollegium gibt es ebenfalls einen großen Rückhalt. Und ihre deutschen Schulkameraden haben den Ukraine-Kindern sogar Zuckertüten gebastelt. Zurück kommt Dankbarkeit. Von den Eltern, von den Kindern. Eine Haltung, die die Schulleiterin bei Einheimischen oft vermisst.

Von Dirk Wurzel