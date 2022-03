Waldheim

Gleich viermal versuchten unbekannte Gangster am Donnerstag bei Waldheimern Geld mit Schockanrufen abzuzocken. Das teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mit.

„Die mutmaßlichen Telefonbetrüger gaben sich als Polizeibeamte aus und schilderten im Gespräch jeweils Verkehrsunfälle mit Todesfolge, welche angeblich durch Angehörige der Angerufenen verursacht worden wären. Der Verursacher dieses Unfallszenarios würde dadurch eine Haftstrafe erwarten, wenn keine Kautionszahlungen geleistet werden“, so die Polizei. Jedoch durchschauten die Angerufenen die Betrugsmasche. Geld bekamen die Kriminellen in Waldheims keins. Diese waren auch in Chemnitz und im Revierbereich Stollberg aktiv.

Die Polizei warnt wiederholt vor derartigen Anrufen und rät: Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen oder anderen vertraulichen Informationen, auch wenn die Anrufer behaupten, Mitarbeiter offizieller Stellen zu sein!Übergeben Sie weder Geld noch Wertsachen an Fremde! Die Polizei wird Sie niemals telefonisch auffordern, Geldbeträge für die Abwendung einer Gefängnisstrafe zu überweisen.Sprechen Sie über derartige Anrufe mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen! Kontaktieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle unter den offiziellen Rufnummern oder rufen Sie im Zweifel die Polizei über den Notruf 110!Geben Sie diese Informationen in Ihrem Bekanntenkreis weiter, besonders auch an ältere Menschen, die gezielt von Betrügern kontaktiert werden!

Von daz