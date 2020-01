Döbeln: Seniorin stürzt in Bürgergartenteich

Döbeln

Eine Seniorin musste am Freitagabend in Döbeln von der Feuerwehr aus dem hinteren Bürgergartenteich gerettet werden. Nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz war die Frau ausgerutscht, in den Teich geraten und kam nicht selbstständig wieder heraus, weil es sich um eine steile Uferstelle handelte.

Mit Manpower und Leiter

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr von Döbeln rückte gegen 17.20 Uhr mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zur Unglücksstelle aus. Auch das Schlauchboot hatten die Kameraden dabei. Das musste allerdings nicht zu Wasser gelassen werden. „Wir haben die Frau mit Manpower und einer Steckleiter aus dem Teich herausholen können“, sagte Brandmeister Heiko Hentzschel. Die Feuerwehrmänner übergaben die Frau dem Rettungsdienst, der die Seniorin ins Krankenhaus brachte. Sie sei nicht lebensbedrohlich verletzt, erklärte die Polizei.

Das Schlauchboot hatte die Feuerwehr dabei, musste aber nicht eingesetzt werden. Quelle: Sven Bartsch

Dunkle Wege

Erst Mitte Dezember musste die Feuerwehr einen toten Mann aus demselben Teich bergen. Der Betreiber der Bürgergarten-Gaststätte Lars Lemke verwies darauf, dass die Wege besser beleuchtet oder das Gewässer durch einen Zaun gesichert werden müssten.

Von Olaf Büchel