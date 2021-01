Um jede Menge Stoff geht es in diesem Prozess. Ein Paar aus Döbeln wollte sieben Kilo Crystal in Dresden verkaufen, sagt die Anklage. Diese fußt auch auf den Angaben eines bereits verurteilten Serben. Aber der zeigt sich als Zeuge im Prozess gegen die Döbelner weniger gesprächig, als in seinem eigenen als Angeklagter.