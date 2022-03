Döbeln/Dresden

Nur Probleme in diesem Prozess im Amtsgericht Dresden. Zeugen, die nichts wissen oder wissen wollen; Zeugen, die verhindert sind und nicht erscheinen können; ein Verteidiger, der plötzlich einen Gutachter für seinen Mandanten fordert sowie eine neue Rechtslage bei einer früheren Verurteilung des 29-Jährigen aus Döbeln, der als Benz-Räuber von Döbeln Schlagzeilen macht.

Mann aus Döbeln soll hart zugeschlagen haben

„Dann setzte ich die Hauptverhandlung halt aus, leg die Akten in die Ecke und warte, bis irgendjemand 154 beantragt.“ Mit diesen Worten beendete Richter Thomas Hassel den zweiten Verhandlungstag und den ganzen bisherigen Prozess. Es geht um Gewalt im Gefängnis, mutmaßlich gerichtet gegen einen von denen, die in der Knast-Hierarchie ganz unten stehen: Sexualstraftäter. Für einen solchen habe der angeklagte Döbelner seinen Zellengenossen offenbar gehalten, weswegen er ihm am 5. November verprügelt habe. Sosehr, dass der Mittelgesichtsknochen des Mithäftlings brach, ihn die Ärzte im Dresdner Uniklinikum operieren mussten.

Zeuge weiß nichts – oder will nichts wissen

„Was haben Sie mitbekommen von den Vorfällen am 5. November 2020? Der Angeklagte soll einen Mithäftling, einen sogenannten Sittich geschlagen haben. Einen, der ein Sittlichkeitsdelikt begangen haben soll“, fragte Richter Hassel einen weiteren JVA-Insassen, der damals auch mit auf der Drei-Mann-Zelle lag. Der Zeuge antwortete, dass er weder den Angeklagten noch den Geschädigten kenne und auch sonst nichts über den Vorfall wisse. „Ich hatte mit mir zu tun. Wir waren alle auf Zugang, da war ein ständigen Kommen und Gehen“, so der 43-Jährige.

Chemnitzer Urteil ist rechtskräftig

Der Döbelner saß damals in Untersuchungshaft, weil er als dringend tatverdächtig galt, in Döbeln einem Bekannten dessen Mercedes mit vorgehaltener Waffe geraubt zu haben. Dafür und für weitere Straftaten verurteilte ihn das Landgericht Chemnitz zu vier Jahren Haft Gesamtstrafe und ordnete an, dass der 29-Jährige zur Entzugstherapie im Maßregelvollzug unterzubringen ist. Dieses Urteil wollte die Staatsanwaltschaft Chemnitz, deren Vertreterin hatte im Raub-Prozess fast elf Jahre Haft gefordert, nicht hinnehmen. Aber der Bundesgerichtshof verwarf am 16. März die Revision der Anklagebehörde. Das Chemnitzer Urteil ist somit rechtskräftig.

Verteidiger macht interessanten Vorschlag

Diese Tatsache ändert einiges im Dresdner Verfahren. Käme es dort zu einem Schuldspruch wegen der Körperverletzung im Knast, müsste das Gericht die Strafe dafür in die des Chemnitzer Urteils einbeziehen, die Strafe womöglich erhöhen. Aber mehr als vier Jahre Haft dürfen Amtsrichter nicht verhängen – steht so im Gerichtsverfassungsgesetz.

Es muss aber nicht zwangsläufig mehr werden, wenn Richter neue Gesamtstrafen bilden. Das hatte der Verteidiger, Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich, offenbar im Kopf, als er anregte, seinen Mandanten zu drei Jahren und acht Monaten Haft Gesamtstrafe zu verurteilen – und dabei die mögliche Strafe für die Körperverletzung einzubeziehen.

Neue Anklagen warten schon

Das hätte jedoch bedeutet, dass ein Einzelrichter an einem Urteil herumdoktert, das eine Große Strafkammer am Landgericht gefällt hat, der drei Berufs- und zwei Laienrichter angehören und das ein Strafsenat des Bundesgerichtshofs bestätigt hat, der mit fünf Bundesrichtern besetzt ist. Das wäre eine kleine Sensation gewesen.

Ein andere Variante ist, das Körperverletzungs-Verfahren nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung einzustellen, weil die Strafe für die Schläge im Knast im Hinblick auf die Strafe für den Benz-Raub nicht beträchtlich ins Gewicht fallen würde. Das hätte allerdings die Staatsanwaltschaft beatragen müssen, womit sich deren Sitzungsvertreterin in diesem Fall aber schwer tat.

So ist der Prozess um die Prügel hinter Gitter erstmal geplatzt. Im Chemnitzer Landgericht will die 2. Große Strafkammer demnächst eine neue Anklage verhandeln. Einen Tag bevor er den Benz raubte, soll der 29-Jährige in Döbeln versucht haben, einen BMW zu rauben. Mutmaßlicher Mittäter soll der Juwelier-Räuber vom Obermarkt sein, ein Heranwachsender, weswegen die Jugendkammer des Landgerichts zuständig ist. Angeklagt ist das als räuberischen Angriff auf Kraftfahrer. Der Strafrahmen beginnt bei fünf Jahren Haft, in minder schweren Fällen bei einem Jahr.

Von Dirk Wurzel