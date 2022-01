Waldheim

Die Oberschule Waldheim braucht einen Moped-Stellplatz. Das finden einige Schüler der Bildungseinrichtung. Am besten einen Stellplatz mit Dach. Denn: „Wenn es regnet ist immer das ganze Moped nass“, wie ein Schüler die Problematik beschreibt. Und sich aufs nasse Moped zu setzen ist natürlich unangenehm.

Themen für Jugendstadtrat

Der Jugendliche hat das Anliegen dem richtigen Mann vorgetragen. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) hatte sich am Mittwochmorgen zu den Schülern gesellt und sich mit ihnen unterhalten. Eine Abordnung von etwa 30 Schülern aller Klassen war zu diesem Treffen im Konferenzraum der Oberschule zusammen gekommen.

Bei der Problematik Moped-Stellplatz kann die Stadt als Schulträger was machen. Steffen Ernst regte an, dieses Thema noch mal in den Jugendstadtrat hineinzutragen. Bei diesem Planspiel sollen die Schüler eigentlich lernen, wie Kommunalpolitik und Demokratie funktionieren. Aber für Steffen Ernst ist es auch eine gute Möglichkeit, dass die „großen“ Stadträte mitkriegen, wo den Jugendlichen der Schuh drückt. Zwei Jahre hat der Jugendstadtrat wegen der Pandemie nicht stattgefunden.

Pappmaché-Spiele auf der Toilette

Weit über ein Dutzend Schüler kommt mit dem Moped zur Schule, sagt Schulleiter Jan Genscher. Selbst jetzt im Winter zählte er sechs Leichtkrafträder von Oberschülern. Das Stellplatz-Problem ist also nicht einfach herbeigeredet, den Bedarf gibt es wirklich. Bürgermeister Ernst sah sich nach dem Gespräch noch mal auf dem Gelände der Oberschule um, vielleicht findet sich ja noch ein Fleckchen für den Simson-Schauer.

Und was bewegt die Oberschüler sonst so? Na zum Beispiel die Unsitte, Papierhandtücher und Klopapier nass zu machen, zu Klumpen zu formen und an die Wände und Decken der Toiletten zu schmeißen, wo die Sauerei kleben bleibt. Bei solchen Problemen kann die Stadt aber wenig bis gar nichts machen. Und dann sind da noch der zweite und der dritte Trinkbrunnen. Am besten, für jede Etage einen. Den ersten hat die Schule über eine Spendenaktion angeschafft. Aber der steht halt im Foyer... .

Muffige Luft in der Mädchen-Umkleide

„Und ich dachte immer, Treppen steigen ist so eine Art Sport“, meinte Bürgermeister Ernst dazu. „Wir haben aber nur fünf Minuten Pause“, kam der Einwand aus der Schülerschaft. Bei neuen Trinkbrunnen könnte die Stadt wahrscheinlich helfen. Ganz sicher kann sie es aber beim nächsten Problem, das eine Schülerin ansprach: Die Mädchenumkleide in der Sporthalle hat keine Fenster. Deshalb ist dort manchmal die Luft recht muffig. Vielleicht könnte man da mal eine Lüftung installieren?

Kandidatur: Ja, aber...

Eine Gretchenfrage der Runde stellte aber Vertrauenslehrerin Maxi Kreft. „Werden Sie wieder als Bürgermeister antreten, Herr Ernst?“ An ihm soll es nicht liegen. „Ich gehe davon aus, als Bürgermeister-Kandidat anzutreten. Aber das entscheide ich nicht allein, sondern die Ortsgruppe Waldheim der FDP“, stellte Steffen Ernst klar. Demnächst werde die Nominierungsveranstaltung stattfinden. Danach steht dann endgültig fest, ob sich Bürgermeister Ernst für eine zweite Amtszeit bewerben kann – nämlich wenn er dafür die Stimmen der Waldheimer Freidemokraten bekommt.

Eine andere Gretchenfrage gab der Bürgermeister in die Runde der Schüler: „Was wollt ihr denn mal beruflich werden?“ Immerhin gingen ein paar Hände hoch und zwei Schüler haben schon recht klare Vorstellungen: Einer will Altenpfleger werden, eine Schülerin das berufliche Abitur machen und danach studieren.

Von Dirk Wurzel