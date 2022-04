Döbeln: So geht es weiter mit den Testzentren und den Festen

Döbeln

Die Corona-Regeln sind gelockert. Die Testungen in den zehn Testzentren der Döbelner Getränkevertriebs GmbH sind zurückgegangen. Doch die Eventunternehmer halten die Stellung. Zugleich können die Mitarbeiter nun wieder das tun, was sie eigentlich tun: Feste veranstalten. Dazu sprach lvz.de mit den beiden Geschäftsführern Michael Köhler und Tino Poitzsch.

Die Zahl der Bürgertestungen nimmt sich deutlich ab. Wie lange bleiben die zehn Testzentren, die ihr Unternehmen betreibt, noch offen?

Michael Köhler: Wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Auch wenn es jetzt mal an der Rentabilitätsgrenze läuft, werden wir unsere Verträge erfüllen. Bis zum Auslaufen der Testverordnung am 30. Juni werden wir eine Grundstruktur für die Corona-Testungen aufrecht erhalten. Ein paar Anpassungen werden wir allerdings vornehmen, wenn der Bedarf weiter sinkt.

Welche Anpassungen sind das?

Tino Poitzsch: In Glaubitz und in Ostrau an der Schule war Mittwoch der letzte Tag. Mit dem Wegfall der Testungen in der Schule ist das Testzentrum in Ostrau nicht mehr aufrecht zu erhalten. Auch in allen anderen Testzentren ist die Zahl der kostenlosen Bürgertests stark rückläufig. Die Mitarbeiter haben Anweisungen nicht zu verzagen, wenn es zeitweise sehr ruhig zugeht.

Wer kommt noch zum Testen?

Michael Köhler: Es kommen aktuell Menschen, etwa wenn sie Symptome haben oder auch wenn sie Angehörige im Krankenhaus oder Altenheim besuchen wollen. Dafür sind wir auch weiterhin da. Zudem kommen verstärkt Leute, die sich nach einer Quarantäne frei testen wollen.

Ist es nicht unlogisch, die Inzidenzen sind noch immer im vierstelligen Bereich und die Testpflicht entfällt?

Michael Köhler: Ja, das ist es. So bildet die aktuelle Inzidenz von über 1000 nur jene ab, die sich aus irgendeinem Grund testen lassen. Die tatsächliche Inzidenz dürfte somit noch viel höher sein.

Sollte es im Herbst notwendig sein, die Teststrukturen wieder aufzubauen, wäre ihr Unternehmen dafür gerüstet?

Michael Köhler: Die Testbusse und einiges Equipment haben wir. Die gemieteten Bürocontainer werden wir wieder abgeben. Doch sollte es, was wir nicht hoffen, wieder notwendig werden im Herbst eine Testinfrastruktur aufzubauen, dann kriegen wir das in kurzer Zeit wieder aufgebaut. Doch lieber wollen wir natürlich Feste organisieren.

Was waren im letzten Jahr die schönen Momente beim Betrieb der Testzentren?

Michael Köhler: Ich denke, unsere Mitarbeiter haben gute Arbeit geleistet, qualitativ gut getestet und wir waren durch unsere Struktur sehr schnell. Dafür haben wir von vielen Menschen Anerkennung bekommen. Sie hörten oft: ,Danke, dass ihr da seid’. Als nette Geste kam es auch vor, dass ältere Menschen unseren Mitarbeitern MonCheri zum Dank auf den Tisch legten. Wir hatten mit zwei Schnellteststationen in Döbeln, sowie je einer in Hartha, Leisnig, Roßwein, Ostrau, Lommatzsch, Grimma, Meißen und Glaubitz eine dichte Struktur aufgebaut. Nur mal so: Hinter Freiberg mussten die Leute deutlich länger fahren, um an einen Test zu kommen.

Gab es auch Tiefpunkte?

Michael Köhler: Ja. Wir waren an Sonn- und Feiertagen, wie jetzt auch wieder an Ostern, so ziemlich die einzigen, die ein zentrales Testangebot unterbreiteten und wir deckten mit unseren Öffnungszeiten eben alles ab. In Stoßzeiten gab es dann auch mal lange Schlangen und Unmut bei den Leuten.

Absoluter Tiefpunkt waren Schläge gegen einen unserer Mitarbeiter. Mit einem Schlagring wurden ihm schwere Verletzungen beigebracht, unter anderem ein Jochbeinbruch und ein schwieriger Bruch im Handgelenk. Und dass nur, weil ein Typ es nicht auf die Reihe gebracht hat, sich von seinem gegen 14 Uhr gemachten Test bis 17 Uhr einen Ausdruck abzuholen. Er kam nach 17 Uhr als unser Mitarbeiter zuschließen wollte und als alle Technik schon runter gefahren war. Selbst wenn der Mitarbeiter gewollt hätte, hätte er den Testausdruck nicht mehr anfertigen können.

Wie geht es nach Auslaufen der Testzentren weiter?

Tino Poitzsch: Wir sind schon wieder mittendrin in unserem eigentlichen Kerngeschäft, den Veranstaltungen. Das Testen hat uns über die Zeit geholfen, als keine Feste stattfanden und keine Gaststätten zu beliefern waren. So konnten wir unsere Mitarbeiter weiter beschäftigen. Vor der Pandemie hatten wir neben unseren zwölf festangestellten Mitarbeitern noch etwa 60 Leute auf der Liste, die an Wochenende und bei Events im Ausschankwagen, in der Technik und vielem mehr ihr Geld verdient haben. Wenn jetzt die Arbeitsverträge mit den Leuten in den Testzentren auslaufen, können wir die, die es möchten auch weiter beschäftigen.

Wie läuft denn das Festgeschäft gerade?

Tino Poitzsch: Wir sind überaus optimistisch. Die Wochenenden sind wieder voll ausgebucht. Ob Hexentanz in Hartha, Tanz in den Mai in Delmschütz (beides 30. April), Stadtfest in Markleeberg (30.4. bis 8.5.), 100 Jahre Feuerwehr Ostrau (13. bis 15. Mai) – wir sind gut gebucht. Auch das Döbelner Stadtfest, das Altstadtfest in Leisnig und in Mittweida, das Parkfest in Hainichen, im Herbst das Weinfest in Meißen oder die Streetfoodfestivals in Döbeln und Mittweida sowie im Dezember die Weihnachtsmärkte sind endlich wieder unser tägliches Brot. Darauf freuen wir uns. Wir können wieder Gaststätten beliefern und als Dienstleister in Sachen Feste und Veranstaltungen für Kommunen und Vereine arbeiten. Neben dem Essen und Getränken sorgen wir als Komplettveranstalter mittlerweile für alles von Bühnen, Strom, Toiletten, Festzeltaufbau bis zum Bühnenprogramm mit Künstlerbuchung. Ebenso bringen wir Händler und Schausteller mit.

So ist Ostern das Testzentrum geöffnet Das Corona Schnelltestzentrum der Döbelner Getränkevertriebs GmbH auf dem Edeka-Parkplatz in Döbeln ist am Ostersonnabend, am Ostersonntag und am Ostermontag jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Von Thomas Sparrer