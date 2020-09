Döbeln: Sohn lernt lieber online – 1800 Euro Bußgeld für Eltern

Döbeln

In einem Bußgeldverfahren müssen sich die Eltern eines Zwölfjährigen vorm Döbelner Amtsgericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, ihren Sohn vorsätzlich nicht an einer Schule angemeldet zu haben. Seit einem Jahr besucht der Junge keine öffentliche beziehungsweise in Deutschland zugelassene freie Bildungseinrichtung.

Highschool-Abschluss möglich

Das bedeutet allerdings nicht, dass er gar nicht lernt: Er tut das an einer Schule beziehungsweise in einer Schulform, die in Deutschland nicht zugelassen ist. Das Clonlara-Off-Campus-Programm wird von einer amerikanischen Fernschule angeboten – online. Eine deutsche Filiale existiert in Köln. Das angeeignete Wissen der Schüler wird in Form von Tests abgerufen und benotet. Man kann es dort bis zum Highschool-Abschluss bringen.

Anzeige

Jedoch – das räumt die Mutter ein: Das amerikanische Schulsystem ist in Deutschland nicht anerkannt, das dortige Benotungs-Schema nicht mit dem in Deutschland kompatibel. Für die Eltern zählt jedoch: Der Sohn habe sich diese Schulform ausgesucht. Er lerne gern und gut dort.

Weitere LVZ+ Artikel

Eltern nehmen Urteil nicht an

Die Eltern betrachten ihr Kind also als an einer Schule angemeldet. Sie sehen in ihrer Handlungsweise nicht die ihnen vorgeworfene vorsätzliche Nichtanmeldung. Nach einstündiger Verhandlung urteilt Richter Janko Ehrlich: Der Vater muss 1000 Euro Bußgeld zahlen, die Mutter 800 Euro. Die Eltern kündigen an, Rechtsmittel einzulegen.

Es wird deutlich: Die aus Erlau kommenden Eltern, eine Projektleiterin und ein Fachmann für Arbeitssicherheit auf Baustellen, sind alles andere als bildungsfern und auch nicht nachlässig in Hinsicht auf die Bildung ihres dritten und jüngsten Kindes. Zuletzt an der Evangelischen Werkschule Milkau angemeldet, also schon an einer zugelassenen freien Schule, will der Junge dort aber nicht mehr bleiben.

Mit Behörden in Kontakt

Im Mai 2019 melden ihn die Eltern ab, wenig später bei der deutschen Filiale des amerikanischen Online-Bildungsanbieters an. Wie der von Richter Janko Ehrlich verlesene Schriftverkehr mit den zuständigen Behörden belegt, bemüht sich die Familie seitdem um eine gangbare Lösung. Und diese hätte eine gewisse Tragweite: Sie bestünde darin, die im Schulgesetz unabdingbar geforderte Pflicht der körperlichen Anwesenheit an einer Schule - sie nennen es „körperlicher Zwang zum Schulbesuch“ - aus dem Schulgesetz zu nehmen.

Plötzlich ein Präzedenzfall

Die Schulbesuchsordnung könne doch geändert werden, damit Kinder außerhalb einer öffentlichen Schule unterrichtet werden können. Plötzlich entwickelt sich alles vom interessanten Einzel- zum potenziellen Präzedenzfall.

Auf das Thema beziehungsweise die öffentliche Verhandlung fällt bereits ein gewisses öffentliches Augenmerk: Eine Reihe von Zuhörern wollen mit in den Gerichtssaal. Janko Ehrlich muss auf die Abstandsregelungen hinweisen. Die meisten erwarten daraufhin das Verhandlungsende auf dem Flur. Es wird klar: Das hier ist der Anfang einer öffentlichen Debatte mit erheblichem Diskussionsbedarf.

Von Steffi Robak