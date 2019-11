Döbeln

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das dachten sich am Sonntag viele Döbelner, die in die Innenstadt kamen und die geöffneten Läden für einen Einkaufsbummel nutzten. Ob Schuhe oder textile Mode, ob Schmuck, Parfüm oder ein guter Tropfen – wer wollte wurde fündig. Und da reger Betrieb herrschte, freuten sich auch die Ladeninhaber beziehungsweise die Verkäuferinnen und Verkäufer.

Zufriedene Schuhverkäuferin

„Wir sind zufrieden. Bei uns im Geschäft war immer Betrieb und es wurde auch gut gekauft“, sagte Annett Jung vom gleichnamigen Schuhladen am Obermarkt. Genügend Modellauswahl für die kalte Jahreszeit ist noch vorhanden. „Nur die Männer sind uns ein bisschen untreu“, sagt Annett Jung mit einem Augenzwinkern. Lediglich acht Prozent des Umsatzes gehe auf die Kappe der Männer. Bloß gut, dass da Frau deutlich schuhaffiner ist.

Kleine Schlangen im Kaufhaus

Im City-Kaufhaus war zeitweise mehr los, als an einem Wochentag. Kleine Schlangen bildeten sich an der Kasse. „Wir haben gut zu tun. Schön, dass die Menschen so ein Angebot annehmen“, sagte Gabriele Träger, Verkäuferin in der oberen Etage. Was sie damit sagen wollte: Nichts ist blöder, als Geschäfte zu Sonderzeiten zu öffnen und dann kommt keiner. Auch das Café Möbius an der Breiten Straße profitierte vom Besucherstrom in der Innenstadt. Und wer dort keinen Platz bekam, konnte sich an einem Stand vor dem Henwi-Kaufhaus mit Kuchen und Kaffee versorgen. Einige Gymnasiastinnen hatten dort einen Basar aufgebaut, um für ihren Abi-Ball 2020 zu sammeln.

Viele Adventskalender verkauft

Grit Neumann, Chefin des Döbelner Stadtwerberings, freute sich nicht nur über ein Blumenmeer in ihrem Friseursalon an der Stadthausstraße – sie hatte vor wenigen Tagen 50. Geburtstag. Sondern auch darüber, dass die diesjährige Weihnachts-Kalender-Aktion von DAZ und Stadtwerbering so gut angelaufen ist. „Wir haben heute wieder zahlreiche Kalender verkauft. Auch an auswärtige und unbekannte Kunden. Das zeigt doch, dass sowohl der verkaufsoffene Sonntag, als auch die Kalender-Aktion über Döbeln hinaus ausstrahlt“, so Grit Neumann.

Nossener kommen nach Döbeln

Damit hatte sie recht. Zum Beispiel fand die vierköpfige Familie Zinner aus Nossen nach Döbeln. „Die Stadt ist von uns aus sehr schnell erreichbar. Die Vielfalt der Geschäfte ist größer als bei uns. Das nutzen wir für die ersten Weihnachtseinkäufe“, erklärte Familienvater Eric Zinner.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag in Döbeln ist am 15. Dezember (13 bis 18 Uhr), am Sonnabend zuvor ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet

Von Olaf Büchel