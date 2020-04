Döbeln: Stadtfest und Lesefest abgesagt

Döbeln

In Abstimmung mit dem Stadtwerbering Döbeln sagt die Stadt Döbeln das diesjährige Döbelner Stadtfest ab. Das Stadtfest sollte vom 19. bis 21. Juni stattfinden. Auch die Stadtbibliothek am Lutherplatz muss das Kinder- und Lesefest am 9. Mai absagen. Es wird voraussichtlich auf den 12. September verschoben.

Abholservice in der Bibo

Stadtbibliothek sowie Stadtmuseum und Kleine Galerie bleiben weiterhin geschlossen. Die Stadtbibliothek Döbeln bietet ab sofort einen Abholservice für die Medienausleihe an. Alle Nutzer der Stadtbibliothek, denen der Lesestoff ausgegangen ist, oder die Medien zur Prüfungsvorbereitung benötigen, können Bücher, Zeitschriften, DVD, CD, Hörbücher und weitere Medien per Telefon 03431/710335 oder per Mail stadtbibliothek@doebeln.de bestellen. Alle Bestellungen, die bis 15 Uhr in der Stadtbibliothek eingehen, können am Folgetag (Mo, Di, Do und Fr) nach Vereinbarung zwischen 8 und 15 Uhr abgeholt werden.

Die Döbeln-Information hat ab sofort wieder geöffnet.

Frischemärkte mit Mundschutz

Frischemärkte sollen bis auf Weiteres in Döbeln zu den üblichen Zeiten stattfinden. Auf den Märkten findet nur der Verkauf von Pflanzen und Lebensmitteln statt. Es wird aber dringend empfohlen, eine Mund- und Nasebedeckung zu tragen.

