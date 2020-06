Döbeln: Strafrichterin verurteilt Sägenmann als Frauenschläger

Döbeln

Diesen Frauenschläger wollte Staatsanwalt Thomas Reglitz lieber hinter Gitter gesehen. „Ihr langes Vorstrafenregister zeigt mir, dass sie Strafen gegenüber relativ unempfindlich sind“, sagt er am Donnerstag im Döbelner Amtsgericht bei der Fortsetzung der Verhandlung und forderte für den 46-Jährigen das härteste, was er für möglich hielt: Zwei Monate Haft ohne Bewährung.

Mehrmals gesessen

Viel hat der Mann in seinem bisherigen Leben noch nicht auf die Reihe bekommen: Schulabgang mit der achten Klasse, abgebrochene Tiefbauerlehrer, zwei Tischlerlehren gerissen. Erfolgreicher hat er dagegen seit den 1990er Jahren sein Vorstrafenregister gefüllt. 19 Einträge füllen seinen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Seit 1992 finden sich immer wieder Einträge wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung. Geldstrafen, Jugendarrest, Bewährungsstrafen sammelte er an. Mehrfach saß auch schon ein.

Versöhnung nach mutmaßlichen Schlägen

Diesmal soll er seine Verlobte geschlagen haben. Einmal im Juni vergangenen Jahres in deren Wohnung, ein anderes Mal im August 2019 im Kaufland in Döbeln. Bei der ersten Tag war die junge Frau im achten Monat schwanger. Der Angeklagte war zudem erst einige Wochen zuvor aus der Haft entlassen worden. Die verbüßte er unter anderem, weil er im Herbst 2015 im Kleinstadtclub KL 17 an der Döbelner Ritterstraße mit einer Klappsäge herumfuchtelte und dabei einen Gast verletzte. Als Sägemann stand er deswegen im November 2016 vor Gericht, wurde aber schon weniger Tage später wieder straffällig, weil er bei Kaufland eine Glasflasche nach einem Security-Mitarbeiter geworfen und ihn massiv beleidigt hatte. Bewährung war da kein Thema mehr. Acht Monate fuhr er ein. Sein erneuter Konflikt mit dem Gesetz im vergangenen Jahr ging aber nun anders aus. Für die erste Tat vom 5. Juni 2019 sprach ihn Strafrichterin Nancy Weiß am Donnerstag frei. Mit der Freundin, die er geschlagen habe, versöhnte er zwischenzeitlich. Als Verlobte nutzte sie ihr Zeugnisverweigerungsrecht und musste nicht gegen ihn aussagen.

Schuldspruch für Schlag am Kaufland

Dafür sagte gestern ein anderer Zeuge zum zweiten Vorfall gegen ihn aus. Er hatte im Kauflandwarenhaus einen lautstarken Streit des Angeklagten mit seiner Freundin mitbekommen und beim Verlassen des Warenhauses mit weiteren Zeugen gesehen, wie er der jungen Frau ins Gesicht schlug. Daraufhin hatte der 27-Jährige eingegriffen und den Angeklagten zu Fall gebracht, nachdem dieser sich mit einer Bierflasche wehren wollte. Da dieser Angriff nicht eindeutig nachweisbar war, kam eine versuchte gefährliche Körperverletzung nicht noch auf sein Konto. Und auch wüste Drohungen, die er gegen die Zeugen ausstieß, ließ Richterin Weiß bei ihrem Urteil außen vor, da sie die Zeugen offensichtlich wenig beeindruckten. Auch wenn die Richterin für den 46-Jährigen keine günstige Sozialprognose sah, verurteilte sie ihn wegen Körperverletzung zu 90 Tagessätzen zu 14 Euro. Zugleich machte sie aber deutlich, dass er nicht noch einmal mit solcher Milde rechnen kann.

Zeugen greifen beherzt ein

Den größten körperlichen Schaden bei dem Vorfall im Kaufland trug übrigens der Angeklagte selbst davon. Der mutig eingreifende Zeuge und ein Security-Mitarbeiter von Kaufland brachten den Frauenschläger beherzt zu Fall. Gehirnerschütterung, Hämatome und Kratzer bescheinigte ihm das Klinikum Döbeln nach einem dreitägigen Aufenthalt.

Von Thomas Sparrer