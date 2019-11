Döbeln: Strom wird 2020 teurer, Gaspreis bleibt stabil

Döbeln

Stromkunden der Stadtwerke Döbeln müssen ab Januar etwas tiefer in den Geldbeutel greifen. Wie viele andere Anbieter auch muss das Döbelner Versorgungsunternehmen seine Preise anpassen. „Unsere Preisanpassung fällt dennoch recht moderat aus. Wir haben zum einen unser Stromkontingent bereits vor über einem Jahr eingekauft. Und parallel haben wir für die Kunden in unserem eigenen Netz die Netzkosten etwas abgesenkt. In Kombination mit dem selbst erzeugten Strom unserer Kraft-Wärmekopplungsanlagen haben wir so nur die Preissteigerungen weitergegeben, die unvermeidlich sind“, schildert Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle. So wird nur der an der Strombörse bezahlte höhere Bezugspreis und vor allem die wieder einmal steigende EEG-Umlage aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz aufgeschlagen.

Mindestens 20 Euro Mehrkosten

Bei einem Haushaltkunden mit dem Wahlprodukt „Doblina2000 privat und treue“ steigen die Kosten bei einem Jahresverbrauch von 1.500 Kilowattstunden um 20,53 Euro. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden wird im nächsten Jahr voraussichtlich 54,74 Euro mehr bezahlen als bisher. Im Preisvergleich unter 27 regionalen Stromversorgern liegen die Stadtwerke Döbeln laut dem Vergleichsportal Verivox auf dem vierten beziehungsweise fünften Platz (je nach Vertragsbindung zwölf oder 24 Monate).

Stromversorger reichen Kosten durch

Der Anteil der vom Gesetzgeber festgelegten EEG-Umlage an den Stromkosten liegt aktuell schon deutlich über dem eigentlichen Einkaufspreis der Megawattstunde Strom an der Leipziger Strombörse EEX. Mit der Umlage aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz bezahlt die Bundesregierung die Kosten der Energiewende und finanziert etwa die hohen Einspeisevergütungen für die Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen, mit denen der Bau solcher Anlagen vor Jahren angekurbelt wurde. Die Stromversorger können diese Kosten nur durchreichen.

Beim Erdgas haben die Stadtwerke bereits vor einem halben Jahr die Beschaffung der Gasmengen für 2020 abgeschlossen. Hier bleibt der Preis stabil.

Querfinanzierung des Stadtbades

Die Stadtwerke Döbeln gehören zu 90,65 Prozent der Stadt Döbeln. 9,35 Prozent halten die Stadtwerke Unna, welche 1991 bei der Wiedergründung der Döbelner Stadtwerke halfen.

Die Stadtwerke Döbeln sind wiederum Teil der Wirtschaftsbetriebe Döbeln GmbH zu der auch das Stadtbad gehört. Über einen Ergebnisabführungsvertrag mit den Wirtschaftsbetrieben Döbeln gleichen die Stadtwerke über einen steuerlichen Querverbund die Verluste des Stadtbades in Höhe von 1,4 Millionen Euro jährlich aus, investieren in die Einrichtung und sorgen für einen nachhaltigen Betrieb des Stadtbades mit sozialverträglichen Eintrittspreisen für alle Bürger.

In fairen Preisen aber auch in der Wertschöpfung vor Ort, der Sicherung von Infrastruktur und der Daseinsfürsorge für alle Bürger sieht der Stadtwerkechef auch die wichtigsten Aufgaben des regionalen Energieversorgers. Die Kunden honorieren das mit einer Kundenzufriedenheitsquote von über 90 Prozent.

Von Thomas Sparrer