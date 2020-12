Döbeln

Sturmschäden im Doppelpack.Gleich zweimal musste die Döbelner Feuerwehr am Dienstagvormittag wegen Windschäden ausrücken. An der Waldheimer Straße, unweit des Gewerbegebietes Döbeln-Süd war ein Baum über Straße gekippt und auf einem BMW gelandet. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

DAZ Döbeln Gleich zweimal musste die Feuerwehr Döbeln am Dienstagvormittag zu Sturmschäden ausrücken. Quelle: Feuerwehr Döbeln

Anzeige

Zuvor mussten die Kameraden mit der Drehleiter an einem Wohnblock in der Vyskover Straße 20 in Döbeln-Nord anrücken. Dort hatten sich im Sturm Dachteile gelockert und drohten herabzustürzen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer