Döbeln

Etwa 100 Freundinnen und Freunde des Tanzvergnügens trafen sich Dienstagabend zur so genannten Schlemmer-Tanz-Party im Volkshaus. Die meisten von ihnen sind Schüler der ADTV-Tanzschule Herrmann-Nebl aus Dresden, die in Döbeln schon seit Jahren regelmäßig Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene und langjährige Tänzerinnen und Tänzer anbietet. Die Stimmung bei der Party war super. Und obwohl es auch ums Schlemmen ging – groß zum Pfunde ansetzen kam keiner der Besucher, denn natürlich stand auch diesmal das Tanzen im Mittelpunkt. Ob Walzer oder Tango, Samba, Rumba und Salsa, alle konnten vor der Sommerpause auf dem Parkett des Volkshauses noch einmal beweisen, was sie bislang gelernt haben.

Lockere Atmosphäre

„Diese Abschlussveranstaltung des auslaufenden Tanzjahres ist schon eine gute Tradition bei uns. Natürlich gibt es im Herbst und im Frühjahr die eleganten Bälle mit entsprechend festlicher Atmosphäre für unsere Tanzschüler, die die ersten beiden Level erreicht haben. Beim Abschluss im Juni geht es dafür etwas lockerer zu“, beschreibt Tanzschulinhaber und Ausbildungslehrer Jens Herrmann, der selbst mit vor Ort war. Die Tanzschüler dürfen bei dieser Party Freunde mitbringen und gestalten das bunte Buffet selbst, in dem alle etwas dafür mitbringen. Natürlich kommen immer zahlreiche Jugendliche, die mit dem Tanzen im vergangenen Sommer begonnen haben und für das Durchlaufen des Schuljahres ein Zertifikat erhalten. Doch auch die Teilnehmer der beiden Erwachsenen-Kurse – zurzeit sind das in Döbeln 30 Paare – waren vertreten.

Fit auch fürs gesellschaftliche Leben

Auch im neuen Tanzschuljahr bietet die 30 Mitarbeiter starke Dresdner Tanzschule wieder Kurse für Neueinsteiger an. Beginn ist am 27. August. Eine Anmeldung ist über die Internetseite der Tanzschule Herrmann-Nebl möglich. „Die künftigen Kurse sind schon wieder gut gefüllt. Wir halten daran fest, Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen von Oberschulen und Gymnasien anzusprechen, um in das Tanzen einzusteigen“, sagt Jens Herrmann. Auch wenn andere Tanzschulen das anders sehen, die sich mit ihren Angeboten an jüngere Schüler wenden. „Bei uns werden die Jugendlichen nicht nur für das Tanzparkett fit gemacht. Mit verschiedenen Workshops erleichtern wir ihnen zudem den Schritt ins gesellschaftliche und berufliche Leben. Dafür ist eine gewisse persönliche Reife Voraussetzung und ich denke, ab der neunten Klasse ist diese gegeben“, sagt Herrmann.

Tanzschule im Berufsverband

Das Tanzschuljahr der Schule Herrmann-Nebl umfasst den Besuch der aufeinanderfolgenden Kursstufen Grundkurs, Fortschrittkurs und Bronzekurs, das Belegen von drei Themenseminaren sowie das Anwenden des gelernten Wissens bei verschiedenen Veranstaltungen, Partys und Bällen. Die Dresdner Tanzschule gehört zu den rund 800 Einrichtungen in Deutschland, die im Berufsverband ADTV organisiert sind, dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband.

Von Olaf Büchel