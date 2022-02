Eigentlich ist das strafbar. Über 700 Mal rief ein Mittweidaer den Polizeinotruf an. Statt einen Notfall zu melden, beschimpfte er die Beamten am anderen Ende der Leitung. Auch in Waldheim fiel der 53-Jährige auf. Und in Mittweida entblößte er sich vor einer Polizistin.