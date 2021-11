Döbeln: Theater, Schwimmbad, Kino, Stadtmuseum - so läuft es jetzt mit 2G

Döbeln

Seit Montag gilt in den meisten Freizeitbereichen auch in der Region Döbeln die 2G-Regel. Für Betreiber und Veranstalter ist das zumeist kein Spaß. Doch wie läuft es derzeit mit den Gästen und den Angeboten.

Döbelner Stadtbad und Sauna

„Unser Bad und auch die Sauna werden aktuell auch unter der 2G-Regel gut angenommen und entsprechend frequentiert“, sagt Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. Das städtische Energieversorgungsunternehmen betreibt das Döbelner Stadtbad im Auftrag der Stadt. Die Sauna im Stadtbad sei nach wie vor gut besucht. Die Gäste legen bereitwillig ihren Impf- oder Genesenen-Status vor. Bis jetzt gab es wenige Probleme. Der Stadtwerkechef hätte sich selbstverständlich lieber gewünscht, dass er alle Gäste einlassen könnte. Doch als öffentliche Einrichtung halte man sich strikt an die Vorgaben. „Ich bin froh, dass die Kurse für unsere Kleinsten weiter stattfinden können und das Hallenbad und auch unser neue Kleinkindbereich für die Kinder und Jugendlichen nutzbar bleiben. Das ist alles besser, als ganz schließen zu müssten wie vergangenes Jahr um diese Zeit.“ Alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre können das Bad ohne Einschränkung nutzen. Schüler gelten als getestet, weil sie mehrmals pro Woche in der Schule getestet werden. Schüler über 16 bittet das Stadtbad, im Testzentrum gegenüber einen Test machen zu lassen. Der ist für diese Altersgruppe kostenfrei.

Im Theater

Im Döbelner Theater steht am Sonnabend wieder Publikumsliebling Susanne Engelhard in „Heute Abend: Lola blau“ auf der Bühne. Der Abend ist gut gebucht. „Bisher haben wir noch keine großen Auswirkungen durch die 2G-Regelung verzeichnet. Schon während der 3G-Kontrollen ist dem Besucherservice aufgefallen, dass der Großteil des Publikums einen Impfausweis vorzeigt“, sagt Nadine Franke, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit am Mittelsächsischen Theater. Seit die neue Regelung in Kraft getreten ist, gab es nur einzelne Kartenumtausche aufgrund von 2G. „Es ist aber möglich, die Karten an der Theaterkasse zu tauschen oder erstatten zu lassen. Wer tauscht bekommt einen Theatergutschein, der drei Jahre gültig ist“, so Nadine Franke.

Wegen der Corona-Regeln stehen im Döbelner Theater derzeit weniger Plätze zur Verfügung. Um die Sicherheitsabstände zwischen den Gästen, die sich nicht kennen, zu gewährleisten, können derzeit 96 Personen im Saal sitzen. Das Theater Döbeln hat eine Platzkapazität von 231. Zu Programmänderungen führt die 2G-Regel aktuell nicht. „Der Spielplan bis Januar 2022 wurde so ausgewählt, dass die Inszenierungen und Konzerte auch unter Pandemiebedingungen gespielt werden können. Der Bühnenball wird im Januar 2022 jedoch nicht stattfinden können. Durch die neuen Regelungen wäre das 2G-Optionsmodell sowieso nicht möglich. Doch es ist uns wichtig, dass niemand von dem Bühnenball ausgeschlossen wird“, so Pressesprecherin weiter.

Im Döbelner Kino

Niklas Spitzer, Leiter des Döbelner Kinos ist mit der 2G-Regelung nicht glücklich. Zuletzt hatte er unter 3G den Kinobesuchern Tests zum Selbstkostenpreis angeboten. Jetzt gilt aber 2G und es läuft im Kino dennoch recht gut. Neben zahlreichen Besuchern, welche die Impfung oder ihren Status als Genesen nachwesen können, sind es vor allem Kinder und Jugendliche, die das Kino weiter nutzen können. „Darüber bin ich auch froh und hoffe, dass das so bleibt“, sagt der Kinoleiter. Die Regeln für Kinder und Jugendliche sind analog denen im Stadtbad. Kinder und Schüler bis 16 werden ja in den Schulen getestet. 16-Jährigen Schülern oder Azubis bietet er vor Ort Tests an. Oder sie lassen sich in einem Testzentrum kostenlos testen.

Bibliothek und Stadtmuseum

„Im Stadtmuseum Döbeln gilt seit Wochenbeginn die 2G-Regel“, sagt Angela Petzold vom Döbelner Kulturamt. In der Stadtbibliothek aber nicht. Hier dürfen Besucher wie im Handel ein- und ausgehen. Es gilt Maskenpflicht und Abstandsregel. Über die Bücherkörbe am Eingang wird die Besucherzahl reguliert.

Im Fitnessstudio

Im Fitnessstudio des Döbelner Sport- und Freizeitzentrums Welwel galt in dieser Woche noch die 3G-Regel. Nur das Restaurant im Haus musste auf 2G reduzieren. „In der ,Vorwarnstufe’, in der wir uns derzeit befinden, gilt die 3-G Regel. In der ,Überlastungsstufe’ gilt dann 2G“, sagt Welwel-Geschäftsführer Thorsten Hartwig. Natürlich begrüße sein Team eine 2G-Regel nicht und werde in Zukunft, wann immer möglich auf 3G setzen. „Ungeachtet dessen sind wir bei Androhung hoher Bußgelder verpflichtet, die geltenden Bestimmungen umzusetzen“, so Hartwig. Seit Montag hat das Welwel die Beiträge der Mitglieder ausgesetzt, da man die vereinbarten Leistungen möglicherweise nicht vollumfänglich für alle anbieten könne. Mitgliedschaften werden um die Dauer dieser Ruhezeit verlängert. Mögliche Angebote können dennoch wahrgenommen werden.

„Auch wenn die finanzielle Belastung für uns wieder enorm ist, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Denn wir sind der Ansicht, dass wir von den Mitgliedern keine Beiträge verlangen können, wenn wir ihnen unsere Leistungen, nämlich uneingeschränkten Zugang zu allen Angeboten nicht erbringen dürfen“, so der Geschäftsführer.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer