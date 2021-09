Döbeln: Trinkwasserleitung geplatzt – Havarie in der Fronstraße

Döbeln

Déjà-vu am Dienstagmorgen in der Döbelner Innenstadt: Weil eine Trinkwasserleitung geplatzt ist, steht die Fronstraße unter Wasser und angrenzende Geschäfte gleich mit. Es ist nicht das erste Mal. Vor fast genau drei Jahren passierte das schon einmal. „Das wundert mich überhaupt nicht, dass das passiert“, sagt eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht veröffentlicht wissen will. Sie macht die Havarie schon ein zweites Mal mit.

Gegen 5 Uhr am Dienstagmorgen bekam die Oewa Wasser und Abwasser GmbH eine elektronische Meldung vom Hochbehälter Holländer, dass dort eine extrem große Menge Wasser abgegangen ist, erklärt Sven Gammisch. Er ist Gruppenleiter Trinkwasser bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH in Döbeln. „Die maximale Entnahmemenge wurde überschritten. Wir haben über 600 Kubikmeter Wasser verloren.“ Zehn Minuten später trudelten die ersten Anrufe von Anwohnern in Döbeln Ost ein, die kein Wasser mehr hatten. „Einen solch großen Wasserverlust verträgt das Rohrnetz nicht“, so Gammisch.

Fronstraße unter Wasser

Sofort seien seine Kollegen los, um sich ein Bild vom Schaden zu machen. Und der war enorm: Die Fronstraße stand unter Wasser. Die Mitarbeiter lokalisierten den Rohrschaden. Am Abzweig Breite Straße und auf Höhe der Fleischerei befinden sich Achsschieber. Die wurden geschlossen und damit das Wassernetz wieder stabilisiert. Einzig die Anwohner der Fronstraße sind noch ohne Wasser.

Die Mitarbeiter vor Ort sind aktuell dabei, die Rohrleitung freizulegen. „Wir werden wohl ein sechs Meter langes Stück wechseln müssen“, erklärt Sven Gammisch. „Das Problem dort ist, dass die Leitung relativ nah an den Gebäuden liegt. Da liegen eine Menge Kabel drüber.“ Trotzdem geht er davon aus, dass in den späten Nachmittagsstunden der Schaden behoben ist. Zumindest der an der Leitung selbst. Denn die Schäden am Straßenkörper sind weitaus schlimmer. Der ist massiv unterspült. Der komplette Gehweg ist eingebrochen. Mit 15.000 Euro Schaden am Straßenkörper rechnet Sven Gammisch. Er schätzt, dass die Arbeiten in der Fronstraße noch etwa 14 Tage dauern könnten.

Doch warum platzte die Leitung – und das schon zum wiederholten Male? „An so einem Rohr kann immer mal ein Gebrechen auftreten“, erklärt der Gruppenleiter Trinkwasser. Er spricht von Materialermüdung und Alterserscheinungen. „Das ist dem geschuldet, dass die Leitungen dort schon seit so vielen Jahren liegen.“ Seit DDR-Zeiten genauer gesagt.

Keller geflutet

Für einige der anliegenden Geschäfte ist das nur ein schwacher Trost. Die Rossmann-Filiale hat es beispielsweise erwischt. Sie musste bis zum Mittag noch geschlossen bleiben. Auch das Miederwaren- und Dessousgeschäft war betroffen, der Keller eines weiteren Geschäfts wurde geflutet. „Das Wasser ist zum Kellerfenster reingelaufen“, sagt eine Mitarbeiterin dort. „Da hätten nicht mal die Sandsäcke geholfen, die wir immer parat stehen haben.“ Denn regelmäßig steht das Wasser in der Fronstraße, drückt an die Häuserwände oder läuft gleich an den Türen hinein ins Geschäft. „Ich bin froh, dass das jetzt passiert ist. Dann wird wenigstens was gemacht“, sagt sie.

„Wir haben Dritten viel Schaden zugefügt. Dafür bitten wir um Entschuldigung“, betont Sven Gammisch.

Von Stephanie Helm