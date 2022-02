Döbeln/Chemnitz

Der Döbelner Messermann ist gefährlich. So schätzt die 4. Große Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz einen 28-Jährigen Rumänen ein. Der machte als Messerstecher vom Staupitzbad Schlagzeilen, weil er einen anderen Gast der Döbelner Disko im Januar 2017 mit einem Messer verletzt hatte. Auch wegen dieser gefährlicher Körperverletzung saß der Mann im Gefängnis. Zwei von insgesamt drei Jahren der verhangenen Haftstrafe verbüßte er. Im September 2019 setzte eine Strafvollstreckungskammer die Vollstreckung seiner Reststrafe zur Bewährung aus. Bis Ende September 2023 sollte die Probezeit dauern.

Äthiopier niedergeboxt

Der 28-Jährige war erst anderthalb Jahre wieder frei, als er wieder mit Straftaten auffiel, wieder mit einem Messer agierte. Die 4. Große Strafkammer des Landgerichts Chemnitz sprach den Angeklagten nun in vier Anklagepunkten schuldig. Demnach hat der Rumäne unter anderem einen Äthiopier am 21. Mai 2021 auf dem Döbelner Wettinplatz hinterrücks mit der Faust niedergeschlagen. Der Afrikaner ging bewusstlos zu Boden. Dazu kommt Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. In der Psychiatrie in Zschadraß hat der Angeklagte einer Krankenschwester 15 Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Für all diese Taten verhängte die Kammer ein Jahr und zwei Monate Haft als Gesamtstrafe. Das Landgericht war zuständig, weil auch eine Einweisung in den Maßregelvollzug in Betracht kam.

Gefährlich für die Allgemeinheit

Vom Messerangriff auf einen Iraner sprach das Gericht0 den 28-Jährigen aber frei und auch von der Bierflaschenattacke auf eine Polizistin. Das Wurfgeschoss hatte die Beamtin verfehlt. Der Iraner erlitt eine schlimme Schnittwunde, die die Ärzte mit zwölf Stichen nähen mussten. Aber weil der Rumäne bei diesen Taten nicht schuldfähig war, musste ihn das Gericht freisprechen. Der 28-Jährige hat unter anderem eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, hat der Gutachter festgestellt. Landläufig würde man den Rumänen einen Psychopathen nennen. Allerdings schickt das Gericht den Mann in den Maßregelvollzug, einer Mischung aus geschlossener Psychiatrie und Gefängnis. Gerichte können auch freigesprochene Angeklagte im Maßregelvollzug unterbringen, wenn diese gefährlich für die Allgemeinheit sind. Weil sie eine Neigung haben, aufgrund ihrer psychischen Störungen schwere Straftaten zu begehen.

Verteidiger kämpft vehement

Rechtsanwalt Thomas H. Fischer hatte in seinem Schlussvortrag vehement gegen die Maßregel angekämpft. „Das ist eine Maßnahme, die für meinen Mandanten bedeutet, für reichlich acht Jahre in der Psychiatrie versenkt zu werden, denn das ist die durchschnittliche Verweildauer im Maßregelvollzug.“ Der Verteidiger sah seinen Mandanten in allen Anklagepunkten als schuldunfähig an und beantragte neben dem Freispruch, auch den Unterbringungsbefehl aufzuheben. Denn statt in Untersuchungshaft sitzt der Rumäne aktuell per gerichtlicher Anordnung in der geschlossenen Psychiatrie.

„Wir können das Risiko nicht verantworten“

Und dort soll er nach Auffassung des Gerichtes auch bleiben, denn es ordnete die Fortdauer dieser Unterbringung an. Mindestens bis zur Rechtskraft des Urteils bleibt der Rumäne also eingesperrt. „Die Frage war: Sind Sie gefährlich für die Allgemeinheit? Der Gutachter sagt ja. Und auch die Kammer sieht es so. Sie müssen im Krankenhaus bleiben, bis Sie gesund sind“, sagte Richter Jürgen Zöllner, Vorsitzender der 4. Großen Strafkammer, als er deren Urteil begründete. „Um diese Prognose zu stellen, müssen wir in Ihre Vergangenheit schauen. Und da zieht sich die Verwendung eines Messers wie ein roter Faden durch. Es sind Gewalttaten“, sagte der Vorsitzende. „Wir können das Risiko nicht verantworten, Sie freizulassen. Dann beschäftigen Sie wieder die Döbelner Polizei, die Sie ja schon ganz gut kennt.“

Staatsanwalt kennt Angeklagten bereits

Die Kammer folgte mit ihrem Urteil dem Antrag des Oberstaatsanwalts Jörg Rock. Der kannte den Angeklagten bereits, weil er auch im Verfahren um die Messerstiche im Staupi die Anklage vertreten hatte. „Sie müssen sich auf die Behandlung einlassen. Sie sind gefährlich. Aber Sie haben noch Glück gehabt. Wenn Messer im Spiel sind, können solche Sachen auch ganz anders ausgehen“, redete der Oberstaatsanwalt dem Angeklagten ins Gewissen.

Der hatte in seinem letzten Wort im Prozess um Verzeihung gebeten. „Es tut mir leid, was ich gemacht habe. So kann es nicht weitergehen.“ Weitergehen könnte das juristische Nachspiel, das mit dem Urteil am Freitag erst vorläufig abgeschlossen ist. Rechtsanwalt Fischer kündigte an, Revision einzulegen. Über diese befindet dann der Bundesgerichtshof.

Von Dirk Wurzel