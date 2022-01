Waldheim

Über 330 Menschen sind am Montagabend durch Waldheim gezogen. Wie die Polizei auf Nachfrage von lvz.de mitteilt, war dies ein „unzulässiger Aufzug“. Der Protest-Spaziergang gegen die Corona-Schutzmaßnahmen verlief augenscheinlich friedlich und ruhig.

Markt füllt sich rasch

Kurz vor 19 Uhr ist es noch ruhig auf dem Waldheimer Obermarkt. In kleinen Grüppchen stehen ein paar Leute auf dem Platz. Doch rasch füllt sich der Markt. Von den Zufahrtsstraßen strömen die Menschen heran, die sich ein paar Minuten später zu einem demonstrationsähnlichen Zug formieren und durch Waldheim spazieren sollen. „Das werden immer mehr“, sagt ein junger Mann, der gerade mit dem Hund Gassi geht.

Alles ruhig

Genau ein Streifenwagen ist zu sehen. Über Funk unterhält sich dessen Besatzung offenbar über das Geschehen im Revierbereich Döbeln, denn auch woanders protestieren die Leute gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. „Alles ruhig in Leisnig“, ist aus dem Streifenwagen zu hören.

Ort und Zeit für den Spaziergang in Waldheim tauchen in entsprechenden Veröffentlichungen zu den sachsenweiten Spaziergangsterminen in Telegram-Kanälen der „Freien Sachsen“ auf, einer Kleinpartei, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft.

Auf dem telegram-Kanal der Freien Sachsen tauchte der Termin zum Spaziergang in Waldheim auf. Quelle: daz

„Alles ruhig“ – das gilt auch für Waldheim. Der demonstrationsähnliche Aufmarsch läuft zunächst über den Straßenzug Niedermarkt/Niederstadt ein Ringel durch die Waldheimer Weststadt, kommt über den Obermarkt zurück, läuft über die Zschopaubrücke hin und wieder zurück und dann noch eine Runde durch die Innenstadt. Zuvor hatten sich an der Kreuzung mit der Straße „An der Zschopau“ am linken Zschopau-Ufer bereits einige Spaziergänger verabschiedet. „Bis nächste Woche.“ Kaum einer der Teilnehmer trug einen Mund-Nase-Schutz.

Ermittlungen gegen unbekannt

Nach geltender Corona-Schutzverordnung sind im Freistaat derzeit nur stationäre Kundgebungen mit höchstens zehn Teilnehmern erlaubt. Wie beurteilt die Polizei den jüngsten Waldheimer Spaziergang?

„In Waldheim handelte es sich um einen unzulässigen Aufzug von schätzungsweise rund 300 Menschen. Wir haben mit den uns zur Verfügung stehenden Einsatzkräften das Geschehen dort beobachtet, um im Nachgang bestenfalls mit strafrechtlichen Maßnahmen gegen die Initiatoren beziehungsweise Organisatoren dieser Versammlung beziehungsweise dieses Aufzugs vorgehen zu können. Derzeit richtet sich das Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz noch gegen Unbekannt“, antwortet Andrzej Rydzik, stellvertretender Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz, auf Nachfrage von lvz.de.

Beim Landratsamt nicht angemeldet

Beobachtern vor Ort zufolge waren in Waldheim rund 330 Leute „spazierdemonstrieren“. Zwei Reporter zählten die Teilnehmer, als sie auf dem Bürgersteig am Obermarkt Richtung Rathaus liefen, um danach auf die Brücke abzubiegen. Bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Mittelsachsen war der Aufmarsch in Waldheim nicht angemeldet, wie Peggy Hähnel, Pressereferentin im Landratsamt auf Nachfrage mitteilte.

Ein Streifenwagen für 330 Leute – kann es sein, dass die Polizei gar nicht die Kräfte hat, um überall präsent zu sein und unerlaubte Aufzüge zu unterbinden? Andrzej Rydzik: „Zu unserem Vorgehen sei erklärt, dass wir Woche für Woche Schwerpunkte festlegen müssen, wo wir mit einer starken Einsatzkräftezahl agieren müssen. Der Schwerpunkt am gestrigen Tag lag abermals auf Freiberg, da einerseits dort 13 ordentlich angezeigte Versammlungen abgesichert werden mussten und andererseits mit einer gewissen Anzahl an gewaltbereiten Teilnehmern bei unzulässigen Aufzügen zu rechnen war. Wie wir mit den uns zur Verfügung stehenden Einsatzkräften kommende Woche operieren werden, lässt sich derzeit noch nicht sagen.“

Hoffentlich bleibt es friedlich

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) hofft, dass künftige Spaziergänge friedlich bleiben. „Wenn schon einige der Meinung sind, sie müssen unbedingt spazieren gehen, dann wenigstens friedlich.“ Er könne auch keinem verbieten, sich ins Auto zu setzen, nach Waldheim zu fahren und dort auf dem Bürgersteig zu laufen. Steffen Ernst geht davon aus, dass viele der montäglichen Spazierdemonstranten gar keine Waldheimer sind.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Dirk Wurzel