Döbeln: Umsatz fehlt – Kelterei Sachsenobst sitzt auf 150 000 Litern Glühwein in Fässern

Die Absage der Weihnachtsmärkte in Sachsen und in benachbarten Bundesländern hat der Kelterei Sachsenobst im zweiten Jahr hintereinander ein mindestens 150 Hektoliter schweres Problem beschert. Diese Menge an Glühwein in drei verschiedenen Sorten (klassisch, Heißer Winterapfel und Kinderpunsch) hat das Unternehmen in KEG-Fässern zu 30 und 50 Litern abgefüllt und zum Teil auch schon an Großabnehmerkunden für die Weihnachtsmärkte ausgeliefert. „In diesem Jahr kam die Absage der Weihnachtsmärkte eindeutig zu spät. Die Auslieferungslogistik war bei uns und unseren Kunden schon gelaufen“, sagt Marcel Ehrlich, Geschäftsführer der Kelterei Sachsenobst im Döbelner Ortsteil Neugreußnig. Auch der große Glühweinstand von Sachsenobst auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt war zum Zeitpunkt der Absage schon komplett eingerichtet und geschmückt.

Glühwein in Flaschen und Zehn-Liter-Kartons

„Wir sind nach dem letzten Jahr schon etwas vorsichtiger in die Produktion des Glühweins für dieses Jahr gegangen“, sagt Ehrlich. Seit März wird der Glühwein für die neue Saison vorbereitet, hergestellt und abgefüllt. 600 000 Liter sind es insgesamt. Die größte Menge geht als 0,97 Liter-Flaschen in den Lebensmitteleinzelhandel. Zudem wird der Glühwein auch in so genannte BiB-Verpackungen abgefüllt. BiB steht für des englische Bag in Box und ist frei als Beutel in Schachtel zu übersetzen. Diese Zehn-Liter-Boxen bietet das Unternehmen jetzt in den Sachsenobst-Hofläden, im Werksladen in Neugreußnig sowie über den regionalen Getränkehandel zu Sonderkonditionen an. Kunden von außerhalb können die Glühweine, die sonst auf dem Dresdner oder Leipziger Weihnachtsmarkt getrunken hätten, zudem auch über den Mittelsachsen-Shop bestellen. Zudem hoffen wir auf die Unterstützung der regionalen Kunden beim Absatz des diesjährigen Glühweinangebotes in Flaschen und BiBs.

Fehlender Umsatz ist das Problem

„Jetzt führen wir Gespräche mit den Vertriebspartnern darüber, wie wir mit der Fassware umgehen“, sagt Marcel Ehrlich. Die alkoholischen Glühweine müssen jetzt nicht weggeschüttet werden. Denn sie sind bis zu fünf Jahre haltbar. Das Problem ist vielmehr der fehlende Umsatz und die anfallenden Lagerkosten. Mit den Handelspartnern muss sich die Kelterei nun einig werden, ob sie die Fässer zurücknimmt und einlagert oder ob die Kunden versuchen die Fässer über ihre Vertriebswege an den Mann oder die Frau zu bringen. „Wir müssen jetzt gemeinsam die Kuh vom Eis ziehen. Denn die oft langjährigen Beziehungen zu unseren Kunden sind uns ja auch wichtig. Wir wünschen uns ja auch, dass sie die Krise überstehen und nächstes Jahr wieder ihren Glühwein bei uns bestellen“, so der Geschäftsführer.

Säfte werden 2022 etwas teurer

Vom Glühwein abgesehen ist Marcel Ehrlich, der seit Juli, die Kelterei leitet, mit dem Jahr 2021 ganz zufrieden. Nach einer halben Million Euro Verlust im Coronajahr 2020 fällt das Minus 2021 deutlich geringer aus. Das Glühweingeschäft macht etwa zehn Prozent des Umsatzes aus. Doch auch beim Geschäft mit den Obstsäften gibt es viele Probleme zu lösen. Die Kosten gehen nach oben. Besonders die Logistik. „Da die Orangen für unseren Orangensaft nun mal nicht in unserer Region wachsen, müssen wir diese zukaufen. Kostete ein Container Orangen bisher 3000 Euro sind es jetzt schon 12000 Euro. Auch unsere Pfandflaschen beziehen wir nun zu deutlich höheren Preisen. Das sind nur zwei Faktoren für die Kostensteigerungen in alle Bereichen“, argumentiert der Keltereichef. Das bedeutet unterm Strich: Nach Jahren stabiler Preise wird Sachsenobst im kommenden Jahr um eine Anhebung der Preise für seine Säfte nicht umhinkommen.

Apfelsaft ist am beliebtesten

Bei den Säften ist nach wie vor der Apfelsaft der Renner. Die Press-Saison ist in diesem Jahr gut gelaufen, ebenso die Apfelernte. Die Konkurrenz, etwa aus Polen als dem größten europäischen Apfelproduzenten, ist groß. Doch die Kelterei Sachsenobst hat das Bioland-Zertifikat. Das ist ein Wettbewerbsvorteil.

Beim Glühwein ist der klassische Glühwein aus den Säften von Kirsche, Apfel und Johannisbeere am beliebtesten. Weitere fünf Sorten Glühwein bieten die Neugreußniger mit Apfel-Himbeere, Apfel-Birne, Johannisbeer-Vanille, Hot-Caipi, Sanddorn-Bratapfel. Dazu gibt es das Heißgetränk alkoholfrei als Heißer Winterapfel und Kinderpunsch. Als im November kurzzeitig die Hoffnung aufkam, dass der Leipziger Weihnachtsmarkt möglicherweise ohne Alkoholausschank stattfinden kann, beschleunigten die Sachsenobst-Mitarbeiter eine Neuentwicklung, die als dritte Alkoholfreie Sorte exklusiv auf die Weihnachtsmärkte kommen sollte. „Diese Neuerung heben wir uns für die Glühweinsaison 2022 auf“, macht es Marcel Ehrlich geheimnisvoll.

Von Thomas Sparrer