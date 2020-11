Döbeln: Unbekannte klauen Mercedes

Döbeln

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag von der Ahornstraße in Döbeln einen weißen Mercedes C-Klasse gestohlen. Dessen Eigentümer hatten den Diebstahl am Dienstagmorgen bemerkt. Im Zuge der Ermittlungen meldeten sich Zeugen, denen dort in der Nacht drei unbekannte Gestalten aufgefallen waren, die mutmaßlich mit dem Fahrzeugdiebstahl in Verbindung stehen. Der Wert des vier Jahre alten Pkw beträgt circa 30 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen.

Von daz