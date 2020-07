Döbeln: Unbekannte schäumen Schlegelbrunnen

Döbeln

Alles andere als ein Dummer-Jungen-Streich: Unbekannte haben vermutlich am Wochenende eine größere Menge Spülmittel oder etwas ähnliches in den Schlegelbrunnen auf dem Obermarkt in Döbeln gekippt. Es bildete sich eine große Schaummenge. Während viele Passanten die Misere kopfschüttelnd beobachteten, haben andere viel Arbeit mit diesem schlechten Scherz.

Kanalreinigung rückt an

Mitarbeiter der Stadt, unter anderem des Bauhofes, entfernten zunächst einen Teil des Schaumes von der Wasseroberfläche mit einem Besen. Dann musste ein Kanalreinigungsunternehmen mit einem großen Tankfahrzeug anrücken, um den größeren Teil des Schaumes abzusaugen. „In nächster Zeit wird nun der Brunnen abgelassen, gereinigt und anschließend wieder neu befüllt. Der gesamte Arbeitsaufwand ist jedes Mal erheblich, aber nicht konkret zu beziffern“, sagt Stadtsprecher Thomas Mettcher auf Anfrage.

Anzeige

Kein Einzelfall

In der Vergangenheit ist es immer mal wieder vorgekommen, dass Schaum im Schlegelbrunnen war. Der Hausmeister des Rathauses, der diesen Brunnen betreut, musste sich dann darum kümmern.

Von Olaf Büchel