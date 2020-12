Döbeln: Unbekannte schmieren Hakenkreuze und SS-Runen

Döbeln

Unbekannte besprühten in der Nacht zum Donnerstag am Bernhard-Kretzschmar-Weg in Döbeln-Nord zwei Gebäude mit verbotenen Symbolen in schwarzer Farbe. An einem Gebäude beschmierten sie vier Eingangstüren mit Hakenkreuzen und SS-Runen jeweils in einer Größe von rund 50 mal 50 Zentimeter. Im Eingangsbereich des anderen Gebäudes sprühten die Unbekannten nochmals drei der Symbole sowie eine rechte Parole in einer Größe von jeweils circa einem Meter mal 50 Zentimeter. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt in dem Fall und geht ersten Hinweisen zu den Tätern nach.

Von daz