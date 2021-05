Döbeln

Einen schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gab es in der Nacht zum Donnerstag kurz vor Mitternacht bei Juchhöh. Ein unbekannter Fahrer eines Citroen Jumpy kam auf der Kreisstraße 7521, 500 Meter vor dem Abzweig Juchhöh, aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Danach flüchtete der Fahrer und vor Ort blieb der schwer verletzte Beifahrer (30) zurück, den Ersthelfer versorgten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Die Polizei setzte einen Fährtensuchhund ein und ermittelt weiter. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 5 000 Euro.

Von daz/obü