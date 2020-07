Döbeln

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos bei Döbeln-Gärtitz sind am Donnerstagabend sieben Menschen verletzt worden – zwei von ihnen schwer.

Auf Gegenfahrbahn geraten

Eine 55 Jahre alte Kraftfahrerin war mit ihrem Audi auf der Bundesstraße 169 in Richtung Döbeln unterwegs. Dabei fuhr sie hinter einem Lkw, wie Doreen Göhler von der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage informiert. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die Audifahrerin gegen 19.10 Uhr in Höhe des Abzweiges Gärtitz in einer leichten Linkskurve mit ihrem Auto nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sie zunächst einen entgegenkommenden Audi seitlich. Mit einem danach folgenden Pkw Opel krachte das Auto der 55 Jahre alten Frau frontal zusammen. Sie und ihr 58 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Straße stundenlang gesperrt

Der 38 Jahre alte Fahrer, dessen Audi die 55-Jährige seitlich streifte, wurde leicht verletzt. Auch die 30 Jahre alte Fahrerin des Opel und ihre drei Mitfahrer – darunter zwei Kinder im Alter von sieben und elf Jahren – trugen leichte Verletzungen bei diesem Unfall davon. Die B 169 war etwa vier Stunden lang wegen der notwendigen Rettungseinsätze, der Unfallaufnahme und der Beräumung der Straße voll gesperrt. „Zur genauen Unfallursache laufen noch die Untersuchungen“, sagte Doreen Göhler von der PD Chemnitz am Freitagmorgen.

Von Olaf Büchel mit RND/dpa