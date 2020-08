Döbeln

Gegen 18 Uhr: Sirenen in Döbeln beziehungsweise der Umgebung gehen. Feuerwehren rücken an die Industriestraße in Döbeln aus.

In einem dortigen Industriekomplex wurde zunächst unklare Rauchentwicklung festgestellt. Nach bisher unbestätigten Informationen der DAZ brennt eine Maschine.

Von S. Robak / S. Bartsch