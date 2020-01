Döbeln

Bereits am Freitag gegen 17.30 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem BMW in der Engen Gasse in Döbeln unterwegs und fuhr dabei über einen vermutlich nicht verschlossenen Schacht der Straßenentwässerung. Dadurch entstand am Unterboden des BMW etwa 2000 Euro Sachschaden, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Es besteht der Verdacht, dass Unbekannte den Deckel entfernt hatten. Die Polizei sucht nun einen Mann, der mit seinem Hund zum Unfallzeitpunkt in der Engen Gasse unterwegs gewesen war und sich mit dem BMW-Fahrer noch kurz unterhielt.

Der gesuchte Mann könnte als Zeuge wichtige Angaben zum Unfallhergang machen. Ebenso werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang oder auch zum nicht verschlossenen Schacht machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter 03431 659-0 im Polizeirevier Döbeln zu melden.

Von daz