Döbeln: Vater bricht Sohn die Nase – war es Notwehr?

Da gab es was auf die Nase. So heftig, dass ein junger Döbelner eine Woche lang einen Nasengips tragen musste. Zuvor hatten die Ärzte den Knochen des Riechorgans gerichtet, denn dieser war gebrochen. Ursache dieser Verletzung soll ein Faustschlag gewesen sein. Diesen habe der 62-jährige Vater dem 16-Jährigen im März dieses Jahres versetzt. Der Junge habe zuvor Streit mit der Mutter gehabt, heißt es im Strafbefehl. Denn das Gericht hatte den gebürtigen Syrer mit einem solchen schriftlichen Urteil wegen Körperverletzung zu 160 Tagessätzen á zehn Euro Geldstrafe verurteilt. Dagegen hatte der Mann Einspruch eingelegt.

„Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum? Sie haben doch bei der Polizei den Vorfall umfänglich eingeräumt“, sagte Richterin Marion Zöllner, die den Einspruch gegen den Strafbefehl als Jugendschutzgericht verhandelte, da ein Jugendlicher Geschädigter einer Straftat war. „Der Junge hat nur Videospiele gespielt. Er war aggressiv. Ständig gab es mit seiner Mutter Streit. Auch an diesem Tag. Sie hatte mich angerufen“, sagte der 62-Jährige. Er lebt getrennt von der Mutter des Jugendlichen, ist aber noch mit ihr verheiratet. Als der Angeklagte in der Wohnung eintraf, sei sein Sohn direkt auf ihn losgegangen. „Ich hatte Angst, dass er was anfasst, Glas oder ein Messer, und mich damit angreift. Da habe ich mich verteidigt“, sagte der Mann, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt, in Dresden studiert hat und mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

Seine angehende Ex-Frau sagte als Zeugin nicht gegen den Angeklagten aus. Sie machte von ihrem Recht Gebrauch, das Zeugnis zu verweigern, das bestimmten Angehörigen von Angeklagten zusteht. Dieses Recht hätte auch der 16-Jährige gehabt. Aber der junge Mann sagte aus und belastete seinen Vater. „Es gab Streit mit der Mutter, sie hat den Vater angerufen. Als er kam, hat er mich geschubst. Ich habe zurückgeschubst, da kam die Faust“, schilderte der junge Mann. „Da war nichts mit Notwehr.“ Zu seinem Vater habe er kein gutes Verhältnis, sagte er weiter und auch, dass es mit der Mutter oft Streit gab, dabei auch Sachen zu Bruch gingen, wie etwa an jenem Tag im März die Scheibe einer Türe. „Das war ich“, nahm der junge Mann kein Blatt vor den Mund.

Bis kurz vor Schluss hielt der Angeklagte den Einspruch gegen den Strafbefehl aufrecht. Erst als ihm Richterin mehrfach vorrechnete, dass es für ihn teurer wird, wenn sie ihn verurteilt, sagte er schließlich: „Ich ziehe den Widerspruch zurück.“ Im Strafbefehl kostet der Tagessatz zehn Euro. Weil er aber vor Gericht höhere Einkünfte angab, hätte die Richterin den Tagessatz mit 15 Euro festsetzen müssen. So bleibt es nun bei den insgesamt 1600 Euro. Der Mann hatte, das kam im Prozess weiter zu Sprache, Angst vor einem Eintrag im Führungszeugnis, das er als ehrenamtlicher Dolmetscher vorlegen müsse.

