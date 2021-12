Döbeln: Verband plant Millionen-Investition – wie es mit der Weichwasserleitung weiter geht

Region Döbeln

Rund sechseinhalb Millionen Euro will der Wasserverband Döbeln-Oschatz investieren. Eine solche Summe war auf der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung zu hören, zu der sich die Bürgermeister der Mitgliedskommunen beziehungsweise dessen Vertreter im Döbelner Welwel getroffen haben.

Eines der wichtigsten Projekte bleibt laut Verband die Verbindungstrasse zwischen dem nördlichen und dem südlichen Verbandsgebiet. „Es gab Schwierigkeiten, die Genehmigungen von Behörden zu bekommen. Aber das ist durch. Wir stehen in einem guten Zeitplan“, sagte Verbandsgeschäftsführer Stephan Baillieu. „Die Verantwortlichen beim Wasserverband Döbeln-Oschatz gehen davon aus, dass es 2022 mit dem Projekt weiter vorangehen könne“, heißt es dazu vorsichtig in einer Information an die Presse, die Stephan Baillieu den Journalistinnen und Journalisten vor der Verbandssitzung in die Hand drückte.

Die Nord-Süd-Trasse ist für den Verband für die Versorgungssicherheit wichtig. Für die Wasserkunden ist eher deren Nebenprodukt interessant: Weicheres Wasser. Ächzen doch die Leute in der Region Döbeln über die harte Rohrperle, die überwiegend aus Tiefbrunnen in der Jahna-Aue stammt, die einst ins Kalkgestein getäuft wurden. In Waldheim und Roßwein gab es öffentliche Kritik am Kalkwasser, in Waldheim war dies 2019 sogar Wahlkampfthema im Stadtrat. Die geplante Trasse soll auch weniger kalkhaltiges Wasser aus der Oschatzer Region in die Region Döbeln transportieren, dass dann dem aus der Jahna-Aue zugemischt wird. Die neue Mischung soll den Härtegrad in Waldheim von 30 auf 18 Grad senken.

Bis Ende des Jahres die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH (DOWW) wird bis Ende des Jahres fast fünf Millionen Euro investiert. Die DOWW ist eine Gesellschaft des Zweckverbandes, an welche dieser die Pflichtaufgabe der Wasserversorgung übertragen hat. Der Verband hält 51 Prozent der Anteile, die anderen die Veolia Wasser, die zudem Betriebsführerin ist. Die Investitionen flossen überwiegend in die Erneuerung des Trinkwassernetzes, was auch in der Zukunft geschehen soll. In Hartha ließ die DOWW beispielsweise auf 600 Metern Leitungen unter der Sonnenstraße für 151800 Euro erneuern, in Döbeln unter der Theodor-Kunzemannstraße in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem AZV Abwasser- und Trinkwasserleitungen.

Von Dirk Wurzel