Döbeln

Aus Angst vor Fernsehkameras hatte er bereits einen Gerichtstermin platzen lassen. Diesmal kam der 40-Jährige zu seiner Verhandlung ins Amtsgericht Döbeln, allerdings mit großer Scheu. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich, führte seinen Mandanten wie einen Blinden durch die Flure des Gerichts und lotste ihn zu seinem Platz auf der Anklagebank. Der Angeklagte verbarg sein Gesicht hinter einem Aktenhefter.

Derbe Anzüglichkeiten

Denn das Drehteam von RTL war wieder da, um über diesen Prozess vorm Schöffengericht zu berichten, in dem es um peinliche, eklige und in hohem Maße verstörende Tatvorwürfe geht. Der Deutsche soll 2020 und 2021 in einer Vielzahl von Fällen Frauen angerufen haben. Mitarbeiterinnen von Krankenkassen und eines Homeshopping-Kanals, Prostituierte, den Apothekennotdienst. „Ich weiß, dass Du alleine bist, mach schon mal die Beine breit“, ist dabei noch eine vergleichsweise freundliche Ansage. Andere Frauen bekamen wesentlich derbere, teilweise auch gewalttätige sexuelle Anzüglichkeiten zu hören. Was als Beleidigung in mindestens zwei Dutzend Fällen anklagt ist.

Nach Sex mit Kindern gefragt

Aber auch Verbrechen, wie den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, hätte der 40-Jährige verabreden wollen. Dazu habe er in mehreren Fällen Callgirls angerufen und die Prostituierten gefragt, ob es okay sei, wenn er zum bezahlten Sextreffen Kinder mitbringe. Zum Beispiel eine Neunjährige, die er bereits „gut zugeritten“ habe. Als sexueller Missbrauch ist auch strafbar, eine Person unter 14 Jahren zu sexuellen Handlungen anzubieten. Außerdem ist auch die Verabredung zu einem Verbrechen strafbar.

Angeklagter womöglich Alkoholiker

Vom Angeklagten ist in diesem Prozess nicht viel zu hören. Leise und kaum vernehmbar nuschelt er sein Geburtsdatum ins Protokoll, dass er keinen Beruf gelernt habe und arbeitslos sei. Aber zu den Tatvorwürfen werde er sich äußern. „Mein Mandant wird die Sachverhalte so einräumen, wie sie angeklagt sind“, kündigte Rechtsanwalt Göddenhenrich an. Das soll einem weiteren Verhandlungstag geschehen. Wenn es nach dem Verteidiger geht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Es wird auch zu erörtern sein, wie die Taten mit dem Alkoholkonsum meines Mandanten im Zusammenhang stehen“, sagte Martin Göddenhenrich.

Wie einen Blinden führte Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich seinen Mandaten zur Anklagebank. Quelle: Dirk Wurzel

Der Psychiater Dr. Martin Fuhrmann soll als Sachverständiger die Schuldfähigkeit des 40-Jährigen einschätzen. Nun geht es dabei auch um die Frage, ob ihn das Gericht wegen der Trinkerei im Maßregelvollzug zur Entziehung und Therapie unterbringen soll. „Grundsätzlich besteht Therapiebereitschaft“, sagt Rechtsanwalt Göddenhenrich.

Wegen ähnlicher Taten ist der 40-Jährige haben ihn die Richter des Amtsgerichtes Döbeln bereits verurteilt. 2019 einmal 14 Monaten Haft, ein anderes Mal ein Jahr und zehn Monaten Haft. Beide Strafen sind ohne Bewährung. Ins Gefängnis musste Döbelner aber bisher noch nicht, weil die Urteile nicht rechtskräftig sind.

Von Dirk Wurzel