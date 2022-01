Waldheim

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Dienstag nach einem Raub in Waldheim im Einsatz. Nun gibt die Pressestelle der Polizei weitere Details zu diesem Verbrechen bekannt.

Tür nur angelehnt

Demnach kam es am Dienstagnachmittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße zu einem schweren Raub. Mehrere Männer hatten die Wohnung des späteren Geschädigten (23) aufgesucht. Da dieser bereits einen Mann erwartete, war die Wohnungstür nur angelehnt gewesen. Unmittelbar nach dem Betreten der Wohnung hätten die Tatverdächtigen den Wohnungsinhaber zu Boden geschubst, fixiert und mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Aus der Fixierung habe sich der 23-Jährige nach kurzer Zeit befreien und die Schreckschusswaffe in seinen Besitz bringen können.

Opfer wehrt sich mit Machete

Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin mit drei Cannabispflanzen aus der Wohnung und schafften es, dem Geschädigten die Schreckschusswaffe im Gerangel wieder abzunehmen. Der 23-Jährige griff sich in seiner Wohnung eine Machete und verletzte mit dieser einen der Angreifer bei der Flucht leicht. Anschließend ging der Mieter zurück in seine Wohnung und informierte die Polizei.

Fünf Deutsche Tatverdächtige

Bei der Fahndung um den Tatort konnten die Polizisten die fünfköpfige deutsche Tätergruppierung feststellen und vorläufig festnehmen. Bei den mutmaßlichen Räubern handelt es sich um fünf Männer, 24, 25, 47, 18 und 22 Jahre alt.

„Die Ermittlungen insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat wurden aufgenommen und die weitere Bearbeitung wird durch die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz erfolgen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die vorläufige Festnahme des Quintetts aufgehoben“, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mit.

Keine Haftgründe

Als die Polizei mit ihnen fertig war, konnten sie gehen. Die fünf mutmaßlichen Waldheimer Räuber sind wieder auf freiem Fuß. Normalerweise hätte die Staatsanwaltschaft auch beim Ermittlungsrichter beantragen können, sie in in Untersuchungshaft zu nehmen. Meistens passiert das auch in Fällen von Schwerkriminalität, wenn zum Beispiel ein Tatvorwurf des schweren Raubes im Raum steht.

Aber: „Wir konnten keine Haftgründe feststellen. Alle Beschuldigten haben einen festen Wohnsitz, es besteht keine Fluchtgefahr“, sagt Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, auf Nachfrage von lvz.de. Zudem sei der mutmaßliche Haupttäter Heranwachsender, also zwischen 18 und 21 Jahren alt. Bei Jugendlichen oder Heranwachsenden ist nach Worten der Oberstaatsanwältin möglichst zu vermeiden.

