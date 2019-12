Region Döbeln

Viel zu tun hatte die Polizei in der Region Döbeln an diesem Wochenende. Die Vorfälle reichten von körperlicher Auseinandersetzung über Sachbeschädigung bis zum schweren Verkehrsunfall.

Verfassungsfeindliche Symbole

Unbekannte beschmierten vermutlich in der Nacht zum Sonnabend ein öffentliches WC an der Richard-Wagner-Straße in Döbeln mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Es wurden vier Graffiti festgestellt mit einer Abmessung von jeweils zirka 25 mal 40 Zentimeter. Die Kosten zur Beseitigung der Schmierereien werden auf einige hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung.

Rangelei auf dem Obermarkt

Auf dem Döbelner Obermarkt kam die Polizei in der Nacht zum Sonntag zum Einsatz. Zwischen zwei Männern (24, 34) war es offenbar zu einem Disput gekommen. Bei einer darauffolgenden Rangelei kam der 24-Jährige zu Fall. Er wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Frau in Leisnig schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot bei einem Verkehrsunfall auf der Grimmaer Straße in Leisnig-Fischendorf. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen ein Brückengeländer. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt, musste durch Kameraden der Feuerwehr gerettet werden und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von zirka 6 000 Euro.

Gegen Zaun getreten

Unbekannte Täter traten Freitagnacht in Leisnig im Bereich des Marktes gegen einen Zaun und beschädigten diesen dadurch. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 300 Euro.

Von Olaf Büchel