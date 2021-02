Döbeln: Verliebte lassen Blumen sprechen oder bestellen ein „Highend-Menü“

Region Döbeln

Nicht gerade optimale Bedingungen für den Valentinstag 2021. Der 14. Februar fällt diesmal auf einen Sonntag, wir haben nach wie vor eine Corona-Pandemie und die winterlichen Straßenverhältnisse machen Lieferung oder Abholung nicht leichter. Trotzdem sollten Verliebte auch an diesem Wochenende nicht zu kurz kommen. Dafür sorgen in der Region Döbeln zum Beispiel Gastronomen und Blumenhändler.

Blumen bitte vorbestellen

Angela Schrader vom Blumenstübchen auf dem Döbelner Niedermarkt hat den „Feiertag“ für Verliebte natürlich auf dem Schirm. Das sollten aber auch die Verliebten selbst unbedingt. Denn ohne Vorbestellung läuft in diesem Jahr – Pandemie bedingt – nichts. Weil die Floristik-Geschäfte seit Wochen ja auch nur im Lieferdienst auf konkrete Bestellung hin verkaufen dürfen, hat sie lediglich eine überschaubare Menge in ihrem Geschäft zur Auswahl. „Frühling habe ich ein bisschen da, rote Rosen nicht“, lacht sie. Das habe aber auch mit den Erfahrungen der letzten Jahre zu tun. Denn dass der Valentinstag für Blumenläden der umsatzstärkste Tag im Jahr ist, treffe zumindest auf ihr Geschäft nicht mehr zu.

Auf Porzellan und mit Pralinen

Das Döbelner Bürgergarten-Restaurant von Lars Lemke bietet zwei Menü-Varianten außer Haus an, für die er oder sie sich bis zum Freitag entscheiden können. Das Besondere: die gemischte Antipastiplatte, die Platte für Verliebte mit Saltimbocca, Hähnchenbrust in Käse-Ei-Hülle und Zanderfilet auf Waldpilzen sowie das Passionsfrucht-Panna Cotta werden zur Feier des Tages auf Porzellan serviert. Dafür ist ein Pfandbetrag zu entrichten, den es bei Geschirrrückgabe zurückgibt. Zum Menü dazu gibt’s eine Flasche Wein und hausgemachte Pralinen.

„Am Anfang, als wir unser Valentinstag-Angebot unterbreiteten, lief es recht schleppend an. Ist ja noch Zeit, haben wir da gedacht. Dann kamen aber schon die vielen Prospekte mit der Werbung für diesen Tag“, beschreibt Manuela Neumann die Situation, wie sie vor etwa einer reichlichen Woche war. Doch dann ging es Schlag auf Schlag mit den Bestellungen. „Jetzt läuft es richtig rund“, freute sich die Eventmanagerin des Bürgergartens am Freitagvormittag. So rund, dass das Restaurant weitere eingehende Bestellungen zwar annahm, aber dann die Abholung vereinbarte, weil der Lieferdienst schon genug zu bewältigen hat. „Die Speisen sollen schließlich heiß bei den Kunden ankommen“, sagte Manuela Neumann, die zu diesem Zeitpunkt bereits 30 Menü-Bestellungen im Buch stehen hatte. Die meisten Verliebten hätten das Menü für Sonntagmittag geordert, einige aber auch für den Abend. Im Angebot war übrigens sogar noch ein „Highend-Menü“, wie es die Event-Managerin bezeichnet. Das heißt, zu all den Leckereien gibt es noch einen Blumenstrauß dazu. Manuela Neumann: „Wer dann auch noch das Essen für die Kinder mitbestellt hat, der bekommt ein Rundum-sorglos-Paket.“

Viele Kurzentschlossene

Selbst Spätzündern kann der Bürgergarten helfen. Denn den normalen Liefer- oder Abholdienst mit Gerichten von der Karte bietet das Restaurant trotzdem an. Dafür kann auch noch Sonntagvormittag bestellt werden. Solch kurzfristige Entscheidungen machen es aber für die Gastronomen nicht leicht, wie Karsten Thalheim, Inhaber der Leisniger Taverne berichtet. Auch er weiß mit seinem Team, dass Liebe durch den Magen geht und kocht für den Valentinstag. „Viele entscheiden sich aber kurz vor knapp. Wir versuchen das dann trotzdem zu händeln und alles nach Kundenwunsch zusammenzustellen.“ Besonders gefragt seien diesmal Rinderroulade, gefüllte Hähnchenbrust und Lachsfilet. Was Karsten Thalheim noch verrät: „Wenn wir am Sonntag mit unserer Arbeit durch sind, dann gönne ich mir mit meiner Frau auch ein Valentinstag-Essen.“ Bestellt ist es schon.