Waldheim

Dieses Gewächs ist nicht willkommen. Die Rede ist vom Japanischen Staudenknöterich, einer invasiven Art. Diese breitet sich seit ihrer Einschleppung im 19. Jahrhundert aus, teilweise mit außergewöhnlicher Wuchskraft, die andere Arten verdrängt. Auch in Waldheim macht diese Problem-Pflanze Probleme.

Laub rechen und Knöterich killen

Zum Beispiel an der Zschopau. So trafen sich die Mitglieder des Waldheimer Verschönerungsvereins neulich zum Arbeitseinsatz an der Zschopauterrasse. „Der Terrassen-Zugang, die Trockenmauer und der Steingarten wurden vom Unkraut befreit. Dabei wurde insbesondere der lästige japanische Knöterich entfernt“, sagt Heinz Thieme über diesen Einsatz. Eine zweite Arbeitsgruppe war auf dem Weg zur Hufe zum Laubrechen aktiv.

Vom Urwald zum Verweilparadies

Die Zschopauterrasse befindet sich unterhalb des Kreuzfelsens. Der Verschönerungsverein hat diese zu einer Verweiloase mit Bänken und Tischen hergerichtet. Diese sind sogar barrierefrei zu erreichen. Die Vereinsmitglieder haben dort auch Geländer aufgebaut. Da es sich auch um gebrauchtes Material handelte, musste erst die Drahtbürste und dann der mit Rostschutzfarbe getränkte Pinsel kreisen.

Die Verweiloase erstreckt sich auf dem Platz, der früher einmal der Garten des Schlachthofbesitzers war. Der Schlachthof stand auf dem jetzigen Festplatz. Dessen Abriss war die erste große Beräumung einer Industriebrache nach der Wende in Waldheim. Der ehemalige Garten des Schlachthofinhabers ein „Urwald“, bis sich die Verschönerer darum kümmerten. Mit Hilfe der Förderschüler befreite der Verein die Fläche von Wildwuchs.

Von Dirk Wurzel