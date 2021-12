Waldheim

Auf einem Telegram-Kanal luden die Freien Sachsen zu diesem Spaziergang ein. Unter der Rubrik „Die Montagsproteste in Mittelsachsen und angrenzenden Städten“ ist neben Freiberg, Döbeln, Burgstädt und weiteren Städten im Landkreis auch Waldheim zu finden. Wiederum auf dem Telegram-Kanal kursierten dann Bilder und Videos von diesem Aufmarsch. Auf diesen sind mindestens 50 Personen zu sehen, die sich auf dem Obermarkt versammeln und durch Waldheim laufen.

Was sagt die Polizei dazu? „Der Aufzug in Waldheim war für uns vorab nicht zu erwarten gewesen. Aufgrund einer Versammlungsanzeige für 19 Uhr in Döbeln hatten sich die Einsatzkräfte zunächst auf den Döbelner Obermarkt beziehungsweise im Stadtgebiet konzentriert“, teilt der stellvertretende Polizeisprecher Andrzej Rydzik auf Nachfrage von lvz.de mit.

Gegen 19.20 Uhr habe die Polizei dann von einer größeren Menschenansammlung auf dem Waldheimer Obermarkt erfahren. Daraufhin rückten Einsatzkräfte dorthin aus. „Die Beamten trafen auf zirka 70 Personen, die im Stadtgebiet unterwegs gewesen waren. Trotz polizeilicher Ansprachen zu den Corona bedingten Beschränkungen das Versammlungsgesetz betreffend, löste sich der Aufzug nicht auf, sodass die Beamten einige Teilnehmer videografierten, um möglichst im Nachgang Identitäten zum Zwecke der Anzeigenaufnahme wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Notfall-Verordnung auf den Weg zu bringen“, sagt Andrzej Rydzik

Zudem prüft die Polizei gegenwärtig, ob ein Mann, den die Polizisten feststellen konnten, den unzulässigen Aufzug organisiert beziehungsweise geleitet hat. „Hier steht der Straftatverdacht wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz im Raum. Das alles gilt es nun für die Kollegen des Döbelner Polizeireviers im Rahmen der Ermittlungen zu prüfen“, sagt Andrzej Rydzik.

Bereits Anfang des Jahres gab es in Waldheim Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Dazu hatte der designierte Ex-Kantor der Kirchgemeinde Versammlungen angemeldet. Aufsehen auf einer dieser Veranstaltungen gab es, weil ein Gastredner die Impfkampagne mit den Verbrechen des SS-Arztes Dr. Mengele verglich. Die Polizei ermittelte wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Aber: „Das Verfahren ist eingestellt nach Paragraph 170/II der Strafprozessordnung“, teilt Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, mit. Das heißt, die Ermittlungen boten nicht genügend Anlass, um öffentliche Klage zu erheben.

Von Dirk Wurzel