Waldheim

Die Steinchenbande zieht es ins Altersheim. Nicht, weil ihre Mitglieder wegen gesundheitlicher Probleme und des Alters in solche Einrichtungen gehören. Das sind nämlich alles junge und gesunde Leute. Aber sie wollen mit den Senioren Lego bauen. Das hat vor allem einen therapeutischen Hintergrund.

Schon in Grundschule aktiv

„Lego ist nicht nur Kinderspielzeug“, sagt Marcel Ressel, Leiter der IG Steinchenbande beim Waldheimer Heimatverein. „Das fördert die Fingerfertigkeit und das logische Denken.“ Mit Schülern arbeiten die Waldheimer Legofreunde bereits. In der Grundschule Geringswalde betreuen sie eine Arbeitsgemeinschaft mit bis zu zehn Kindern von der zweiten bis zur vierten Klasse.

„Die Idee für die Arbeit mit den Senioren hatten wir bereits bei unserer ersten Ausstellung im Stadt- und Museumshaus“, sagt Marcel Ressel. Legobauen als Ergotherapie – was erstmal exotisch klingt, wird tatsächlich schon praktiziert. Das wissen auch die Mitglieder der Steinchenbande.

Fachliche Begleitung nötig

Was ihnen allerdings fehlt, sind die Mittel, um die Legotherapie umzusetzen. Darum suchen sie Unterstützer, die ihnen dabei helfen. Und es ist ja auch nicht damit getan, mit ein paar Bausätzen in eine Seniorenresidenz zu gehen und zu den Bewohnern zu sagen: Hier, macht mal“. Da ist auch fachliche Begleitung nötig.

„Wenn man in der Richtung ehrenamtlich unterwegs ist, kann man auch Unterstützung von Lego selbst bekommen“, sagt Ingo Ließke, der sich als Mitglied im Heimatverein auch bei Steinchenbande engagiert. Er weiß zum Beispiel auch von Betrieben zu berichten, die das Modellbauen mit Klemmbausteinen in die Lehrausbildung integriert haben.

Einnahmen fehlen

Corona hat zudem ein großes finanzielles Loch in die IG-Kasse gerissen. „Wir haben das letzte Jahr von unseren Beiträgen gelebt“, sagt Marcel Ressel. Ausstellen konnte die Steinchenbande ihre Modelle nämlich wegen der Vorgaben zum Infektionsschutz nicht so, wie sie es eigentlich wollte. Da fehlen dann natürlich die Einnahmen aus dem Eintrittsgeld.

Und zu bezahlen haben die Freunde der Klemmbausteine auch so einiges. Da sind zum Beispiel die Betriebskosten für ihr Domizil an der Schlossstraße. Neue Steine brauchen sie auch. So steht im Schaufenster des IG-Raumes, der früher mal ein Laden war, beispielsweise das Modell eines Sternenzerstörers aus dem Star-Wars-Franchise, in das man hineinsehen, Darth Vaders Mitarbeitern sozusagen über die Schulter schauen kann.

Beitrag zum Heimatfest geplant

„Bei Transport an die Schlossstraße ist uns das Modell herunter gefallen“, erzählt Marcel Ressel. Um die 13000 Steine haben die Lego-Modellbauer dann aufgesammelt und wieder zusammengesetzt. Eine Heidenarbeit.

Nach Corona will die Steinchenbande wieder Ausstellungen organisieren. So planen sie wieder eine Aktion im Stadt -und Museumshaus. Aber erst 2023. In diesem Jahr ist auch Heimatfest in Waldheim anlässlich des 825. Stadtjubiläums. Dazu wollen die Modellbauer von der Schlossstraße natürlich auch noch einen Beitrag leisten, der aus vielen kleinen Klemmbausteinen besteht.

Unterstützer melden sich bitte bei Marcel Ressel, Tel.: 0176/ 56348592

Von Dirk Wurzel