Waldheim

Dieser Posten wird billiger. Ursprünglich sollte die Installation der Heizungs- und Sanitäranlage im Anbau der Oberschule Waldheim knapp 85 000 Euro kosten. Diese Summe verringert sich nun rund auf 60 320 Euro. Auf seiner nächsten Sitzung soll der Technische Ausschuss des Waldheimer Stadtrates diese Anpassung beschließen.

Aber warum wurde es preiswerter? Das liegt auch am Verzicht auf warmes Wasser. „Leider sind Anlagen zur Warmwasserbereitung nicht förderfähig“, sagt Sandra Niese vom Bauamt der Stadt Waldheim. Also strich die Stadt die Durchlauferhitzer. So gibt es an den Waschbecken in den Klassenzimmern des Anbaus nur kaltes Wasser. Bis auf den Sanitätsraum, wo auch warmes Wasser aus der Mischbatterie fließt.

So sah ein früher Planentwurf des Anbaus an die Oberschule aus. Quelle: privat

Ohne Warmwasser reichen auch einfache Wasserhähne aus, was sich ebenfalls auf den Preis auswirkt. Und auch weitere Positionen sind aus dem „Los 9 – Heizung/Sanitär“ herausgefallen, wie etwa Dämmung und Heizestrich. Das ist bereits in der Bauhauptleistung enthalten. Zudem mussten die Handwerker weniger unvorhergesehene Arbeiten verrichten, was zu weniger Stundenleistungen führte.

Nachzulesen ist das alles im Beschlussvorschlag, den die Stadt in ihrem Ratsinformationssystem im Internet veröffentlicht hat. In diesem ist auch die Rede von einer Fußbodenheizung im Untergeschoss. Die Ausführung dieser Heizanlage habe sich während der Bauzeit geändert, erst waren Heizkörper geplant gewesen.

Endgültig abgerechnet hat das Bauamt den Oberschul-Anbau noch nicht. Das liegt daran, dass noch nicht alle Prüfungen durch sind, die für die offizielle Inbetriebnahme notwendig sind. Fest steht aber mittlerweile jetzt der Einweihungstermin. Am 13. Mai will die Stadt den Anbau der Oberschule zur Nutzung übergeben.

Das Vorhaben wird die Stadt Waldheim rund 1,4 Millionen Euro gekostet haben. 813 600 Euro davon sind Fördergeld aus dem Programm schulische Infrastruktur des Freistaates Sachsen. Laut Bauamt soll sich an den Gesamtbaukosten im Wesentlichen nichts ändern.

Der Anbau an die Oberschule ist ein lang gefordertes Bauprojekt. Bereits 2016, da liefen die letzten Bauabschnitte der seit der Wende andauernden Sanierung der Waldheimer Oberschule, regte der damalige Direktor Jürgen Köber diesen an. Damals tagte der Technische Ausschuss in der Bildungseinrichtung und deren damaliger Direktor präsentierte eine Planskizze, wie er sich den Anbau vorstellte. Das sah eher nach Hochhaus und damit deutlich anders aus, als das, was die Stadt nun hat bauen lassen.

Von Dirk Wurzel