Waldheim

Auch vor 120 Jahren waren in Waldheim schon viele Spaziergänger unterwegs. Ob sie damit gegen damalige staatliche Infektionsschutzmaßnahmen gegen Blattern, Typhus, Schwindsucht oder Cholera protestierten, lässt sich auf dem neuen Blechschild mit einem Postkartenmotiv vom Waldheimer Rathaus nicht erkennen. Wahrscheinlich haben sie einfach nur den schönen Anblick des ersten Haues am Platz genossen, das 1901 nagelneu aber noch ohne Uhr war. Denn diese kam erst später in den Turm. Wie Matthias Löwe sagt, er hat das Motiv aus seinem unerschöpflichen Fundus Waldheimer Postkarten beigesteuert, war die Uhr zunächst nur aufgemalt.

Bürgermeister Steffen Ernst präsentiert das neue Souvenir. Quelle: Dirk Wurzel

Aber warum lässt die Stadt Waldheim ihr Rathaus überhaupt in Blech prägen? „Das soll ein Souvenir sein, das wir für das Heimatfest verkaufen“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Es gibt eine Handelsspanne, die komplett der Ausrichtung des Heimatfestes zugute kommt. 500 Stück beträgt die erste Auflage und der Bürgermeister hofft auf reißenden Absatz. Der Preis ist auch nicht willkürlich gewählt. 12,98 Euro kostet ein Schild. 1298 bekam Waldheim das Stadtrecht. Im kommenden Jahr jährt sich dieses Ereignis zum 825. Mal, was Waldheim groß feiern will.

Die Schilder lässt Waldheim in einer Spezialfirma prägen. Anders als die zweidimensionale Vorlage, der Postkarte von 1901 aus Matthias Löwes Fundus, ist das blecherne Abbild als Relief ausgeführt. So entsteht ein dreidimensionaler Eindruck der historischen Vorlage. Die Fassade des Rathauses war 1901 offenbar noch nicht ganz so kräftig gelb, wie heutzutage. Übrigens ist es gar keine so dumme Idee, 2022 das Waldheimer Rathaus in Blech prägen zu lassen. Denn 1902 eröffnete der eindrucksvolle Jugendstilbau, somit feiert er dieses Jahr seinen 120. Jahrestag.

Aus diesem Grund hat das Waldheimer Juweliergeschäft Popko im vergangenen Jahr einen Kettenanhänger aus 925er Silber herausgebracht, der ebenfalls eine dreidimensionale Ansicht des Rathauses zeigt und teilvergoldet ist. Es ist zu einer kleinen Tradition geworden, dass Gudrun Engert-Popko, die zusammen mit ihrem Mann Maik das Uhren- und Schmuckgeschäft am Waldheimer Obermarkt betreibt, in der Vorweihnachtszeit Kettenanhänger in limitierter Auflage mit Waldheimer Motiven verkauft. Ein Teil des Erlöses spenden die Juweliere der Stadt für das Heimatfest. Im Laufe der Jahre wurden die Motive immer aufwändiger.

Durch das Prägeverfahren wirkt das Rathaus dreidimensional. Quelle: Dirk Wurzel

Wenn sich das Rathaus in Blech gut verkauft, kann sich Bürgermeister Ernst auch noch weitere Präge-Schilder mit Waldheimer Motiven vorstellen. Matthias Löwe hat auch noch genügend Vorlagen, falls diese zur Herstellung gebraucht werden. Über 3000 Postkarten mit Motiven aus Waldheim und dessen näherer Umgebung hat er gesammelt und bewahrt diese nicht nur pfleglich auf. Auf der Internetseite www.perle-des-zschopautales.de hat er viele veröffentlicht, so dass alle was von seiner Sammlung haben.

Und wer eine Rathaus-Postkarte als Blechschild sein eigen nennen will, kann ab Freitag ins Waldheimer Stadt- und Museumshaus am Niedermarkt 8 gehen, und dies dort kaufen. Das Stadt- und Museumshaus hat von jetzt ab immer von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Dirk Wurzel