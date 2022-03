Waldheim/Hainichen

Ein Geburtstagsgruß aus der Nachbarstadt erreichte Waldheim am Donnerstag. Diesen schickte der Hainichener Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD). Denn dort lebt seit drei Jahren Dr. Michael Arbeiter. Er leitete das Waldheimer Ambulatorium bis zur Wende und feierte am Donnerstag seinen 90. Geburtstag. Da schaute natürlich auch der Oberbürgermeister vorbei und gratulierte.

Geistig ist der Mediziner nach wie vor topfit, schreibt Dieter Greysinger nun in einem Artikel für das Hainichener Amtsblatt. Kreuzworträtsel, das Lesen der Tageszeitung und das Verfolgen von Nachrichten im Fernsehen sind eines der Geheimnisse für seine geistige Fitness. „Ich habe den Lebensstil, welchen ich meinen Patienten jahrzehntelang mit auf den Weg gegeben habe, auch selber bei mir angewendet“, erzählte er dem Oberbürgermeister beim Gratulationsbesuch. „Viel Bewegung, wenig Alkohol, kein Nikotin“, ist Dr. Arbeiters Gesundheitsrezept.

Im Hainichener Altersheim an der Spülgasse lebt Dr. Arbeiter seit drei Jahren. „In seinem (Einzel-)Zimmer merkt man gleich, dass es sich um einen ehemaligen Waldheimer handelt. Der Blick von seinem Wohnhaus auf die Stadt an der Zschopau ist auf einem Bild ebenso zu sehen, wie ein Gemälde des Waldheimer Rathauses“, sagt Dieter Greysinger.

Dr. Michael Arbeiter kam in Dresden zur Welt. Sein Abitur legte er kurz nach dem Ende des 2. Weltkriegs in Borna ab. Anschließend begann er eine Ausbildung zum Elektriker in einem Bergbaubetrieb im nahegelegenen Espenhain. Nach der Lehre entschied er sich zum Medizinstudium an der Universität in Leipzig. Nach dem Studium war Dr. Arbeiter zunächst in Wurzen eingesetzt, später zog er nach Waldheim, wo er sich schnell zum Leiter des dortigen Ambulatoriums hocharbeitete. Nach der Wende eröffnete er eine eigene Arztpraxis in Gebersbach. Dort ging er 1999 im Alter von 67 Jahren in den Ruhestand. Zu seinen Nachkommen zählen zwei Töchter, zwei Enkel und drei Urenkel. Zu allen unterhält er gute Beziehungen. „Aktuell nimmt er besonders stark am Tagesgeschehen in der Weltpolitik teil und ist über die aktuelle Lage in der Ukraine sehr besorgt“, berichtet Dieter Greysinger.

Heutzutage würde man wohl Ärztehaus zu einem Ambulatorium sagen. Das Waldheimer wechselte seinen Standort, war zunächst am Käthe-Kollwitz-Platz, heute Schlossplatz, und zog dann an die Härtelstraße, wie sich Altbürgermeister Karl-Heinz Teichert und seine Frau erinnern.

Von diw/daz