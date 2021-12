Waldheim

Ein sportlicher Wettkampf in einer Corona-Zeit ist schwer vollstellbar wegen der vielen Absagen und Einschränkungen. Umso erfreulicher war es für die Cheerleader vom Waldheimer Verein Cheer and Dance, dass sie am Wochenende an der sächsischen Landesmeisterschaft teilnehmen konnten, wenn auch in einem Corona konformen Format. Das Junior-Team war besonders aufgeregt, denn es war die allererste Cheerleading Meisterschaft für den noch jungen Verein.

Das Team im Alter von 10 bis 14 Jahren, die Rocky Cheerlights, konnten ihre Leistung ohne Publikum in der eigenen Halle präsentieren. Da die Waldheimer Turnhallen jedoch keine ausreichende Anzahl an Bodenmatten hatten, durfte das Team zu einem befreundeten Verein nach Chemnitz fahren und deren Halle nutzen.

Nur das Team selbst und die Mitarbeiter des CCVS waren anwesend. Alle haben sich am Tag getestet, egal welchen Impfstatuts sie hatten. Am Sonntag erfolgte dann ein kostenloser Livestream auf YouTube bei dem die Videos aller Teams präsentiert wurden und im Anschluss die Wertung bekannt gegeben wurde.

Schon in der Vorbereitung musste sich das Team mit seiner Trainerin Hanna Gräber, unterstützt von Marie Hofmann, einigen Herausforderungen stellen: Das Training konnte nur selten mit allen 21 Athletinnen stattfinden. Immer wieder waren Sportler in Quarantäne und konnten nicht vor Ort mit in der Halle stehen. In diesen Fällen wurden sie per Videokonferenz zugeschalten, um trotzdem das Training mitmachen zu können. Das bedeutet aber, dass Stunts schwer zu üben waren. Außerdem trainierten sie dauerhaft mit Maske. Und die Unsicherheit, dass die Meisterschaft doch abgesagt wird, lag auch in der Luft.

Umso mehr war es jetzt ein großes Highlight für alle. Die Aufregung war groß, auch ohne Publikum. Die Rocky Cheerlights belegten den 2. Platz! Darauf ist der Verein sehr sehr stolz. „Es ist schön und nicht selbstverständlich, in diesen Zeiten als Team auf der Matte zu stehen. Und die logistischen Herausforderungen hat der Verein gern in Kauf genommen um den Kindern das Erlebnis zu ermöglichen“, heißt es dazu. Das nächste Highlight wird nun die Regionalmeisterschaft am 5. März sein, für die sich die Rocky Cheerlights qualifiziert haben. Nach einer kurzen Weihnachtspause wird also im neuen Jahr direkt fleißig weitertrainiert.

Über neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter freut sich Cheer and Dance.

