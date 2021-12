Waldheim

Diese Stadtansicht schimmert silbern und golden. Aber sie ist recht klein, was in der Natur der Sache liegt. Schließlich soll ein Kettenanhänger nicht so schwer sein, dass die Last seine Trägerin oder seinen Träger nach vorne beugt. Aber mit der Lupe ist das Relief von Rathaus, Kirche, Oberwerder und Burg Kriebstein auf dem neuen Schmuckstück des Juweliergeschäfts Popko gut zu erkennen. Es zeigt Waldheim aus der Sicht vom Eichberg.

Auch Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) kaufte das Schmuckstück mit dem Rathaus bei Gudrun Engert-Popko. Quelle: Sven Bartsch

„Das Rathaus ist teilvergoldet. Das liegt daran, dass es im kommenden Jahr 120 Jahre alt wird“, sagt Juwelierin Gudrun Engert-Popko, die zusammen mit ihrem Mann Maik das traditionsreiche Uhren -und Juweliergeschäft am Waldheimer Obermarkt führt. Und auch in diesem Jahr haben die Händler und Uhrmacher wieder einen Kettenanhänger mit einem Waldheimer Motiv anfertigen lassen. Der besteht aus 925er Silber, der Teil mit dem Rathaus ist vergoldet.

Ein Teil des Erlöses der auf 50 Stück limitierten Auflage spenden Gudrun Engert-Popko und ihr Mann Maik wieder der Stadt und helfen ihr damit, das Heimatfest 2023 zu bezahlen, das Waldheim anlässlich seines 825jährigen Bestehens angemessen feiern will.

Das Motiv der Kettenanhänger ist immer ein gut gehütetes Geheimnis, das erst am 2. Advent gelüftet wird. An diesem Tag findet in Waldheim normalerweise der Weihnachtsmarkt mit seinem einzigartigen historischen Teil statt. Wenn nicht gerade Corona ist, wie in den vergangenen zwei Jahren. Keine Buden und weihnachtliche Atmosphäre auf dem Obermarkt, dafür eine Pyramide, die sich nur dreht, wenn der Wind entsprechend weht, weil der Motor kaputt ist – es scheint, als habe die Pandemie hat Waldheim ein Stück seines Zaubers genommen.

Statt Schlangen am Glühweinstand standen die Waldheimer am Sonnabend aber immerhin am Uhren -und Juweliergeschäft Popko an. „Nach kurzer Zeit waren 25 Stück verkauft“, sagt Gudrun Engert-Popko, welch guten Anklang der neue Kettenanhänger fand. Davon zeugte auch die Schlange, die bereits vor 10 Uhr, dem Verkaufsbeginn, vorm Laden anstand. Mancher Kunde kaufte gleich zwei Stück. Im Laden erfolgte der Verkauf nach den geltenden Hygienebestimmungen. Aber auch ohne die Begrenzung auf sechs Kunden, die sich gleichzeitig im Geschäft aufhalten dürfen, hätte es eine Warteschlange gegeben.

Zur Kundschaft gehörte natürlich auch Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst, dessen Arbeitsort das schönste Rathaus Sachsens ist. Das Jugendstilgebäude, das im kommenden Jahr Geburtstagkind ist, hat der Königliche Baurat Bruno Seitler entworfen. 1902 waren die Bauarbeiter fertig, die Waldheimer Stadtverwaltung konnte einziehen. Das alte Rathaus war zu klein geworden, die Stadtväter ließen es abreißen. Das damals neue Rathaus sollte den wirtschaftlichen Aufschwung Waldheims um die Jahrhundertwende symbolisieren. Schmuckelemente in der Fassade weisen auf den Ursprung der Stadt Waldheim als Waldsiedlung hin. Mit Rochlitzer Porphyrtuff hat der Architekt nicht gespart. Aber wer ganz genau hinschaut, entdeckt auch Fachwerk in der Fassade des Waldheimer Rathauses.

Von Dirk Wurzel