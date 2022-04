Waldheim/Reinsdorf

Hoher Besuch hat sich angekündigt im Waldheimer Ortsteil. Wie Ortsvorsteher Michael Aniol sagt, kommen am 13. Mai Mitglieder einer Bewertungsjury nach Reinsdorf. Denn das Dorf kämpft mit 60 anderen sächsischen Orten beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ um den Titel. „Da wäre es doch schön, wenn das Dorfgemeinschaftshaus außen wie innen in einem guten Zustand ist“, sagte Michael Aniol zur jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Waldheimer Stadtrates.

„Stand Heute: Ja“, antwortete Waldheims Bauamtsleiter Dirk Erler auf eine Frage des Stadtrates Tobias Busch aus der CDU-Fraktion, ob das Haus in der 17. Kalenderwoche fertig werden würde. Die 17. Kalenderwoche beginnt am Montag. „Mitte nächster Woche werden die Möbel geliefert, die Rampe ist mittlerweile begehbar. Dann sind noch Malerarbeiten im Treppenhaus auszuführen“, sagte Dirk Erler.

Die fehlenden Möbel waren ein Grund für großen Unmut über das Bauvorhaben in Reinsdorf, das Feuerwehrkameraden und Ortschaftstrat zu lange dauerte. Aber bisher erlaubte die Witterung die Installation der Rampe aus verzinktem Stahl nicht. Über diese sollten aber die Möbelpacker die Möbel für den Schulungsraum der Feuerwehr ins Haus transportieren, statt diese durchs Treppenhaus zu wuchten und dabei möglicherweise zu beschädigen. Das Treppenhaus, ebenfalls ein Grund für Kritik, ist nicht förderfähig, sollte daher so bleiben, wie es ist. Aber die Stadt lässt es nun in Eigenregie mit frischer Farbe herrichten.

Vor kurzem trafen sich Vertreter der Stadtverwaltung mit Ortschaftsräten und Feuerwehrleuten im Dorfgemeinschaftshaus Reinsdorf zu einem Vor-Ort-Termin. „Ein Großteil der dort besprochenen Dinge ist bereits abgearbeitet“, sagte Dirk Erler. Er ist guter Dinge, dass das Vorhaben in der kommenden Woche zum Abschluss kommt.

Seit drei Jahren lässt Waldheim das denkmalgeschützte Gebäude zum Dorf- und Gemeinschaftshaus umbauen und bezahlt dies mit Fördergeld aus dem Leader-Programm. Nach dem Umbau soll es weiterhin als Standort der Ortsfeuerwehr Reinsdorf und zusätzlich als Dorf- und Gemeinschaftshaus dienen. Im Laufe der Bauarbeiten tauchten statische Probleme und andere Überraschungen auf, die sich auf den Umbau auswirkten.

Bereits im Oktober 2020 hieß es, dass der Umbau 2020 fertig sein wird. Der Bau begann 2019. Im Zuge des Umbaus des imposanten Gebäudes, welches das Dorfbild prägt, kam auch wieder ein Spielplatz nach Reinsdorf. Über dessen Standort gab es zuvor lange Debatten, schließlich setzte sich der Vorschlag durch, den Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus zu installieren. Was mittlerweile auch geschehen ist. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) war zum Osterfeuer in Reinsdorf und zeigte sich sichtlich zufrieden mit dem, was dort geschehen ist.

Am 13. Mai kommen übrigens Vertreter des Landkreises nach Reinsdorf. Denn zunächst müssen sich die Wettbewerbsdörfer im Kreisausscheid für den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ qualifizieren. In Mittelsachsen machen neben Reinsdorf Noßwitz, Niederbobritzsch, Niedersteinbach, Chursdorf und Marbach mit.

Von Dirk Wurzel