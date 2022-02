Waldheim

Die Waldheimer Stadträte haben die Wahl. Was soll an der Dresdner Straße wachsen? Zur Auswahl stehen: Blutahorn (Acer Rubrum Brandywine), Säulenplatane (Platanus Hispanic) und Zierapfel (Malus). Was auch immer die Räte auswählen, der Gartenbaubetrieb Schmiel aus Meinsberg spendiert sie der Stadt.

„Weil wir recht kurzfristig Mitteilung von der Spende bekamen, konnten wir das vorher nicht im Technischen Ausschuss besprechen“, begründet Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP), weshalb der Stadtrat jetzt „nur“ eine Informationsvorlage mit Baum-Wahlmöglichkeit vorgelegt bekommt. Zudem drängt die Zeit. Als Pflanzzeit ist ja bekanntlich das zeitige Frühjahr vor Beginn der Vegetationsperiode am günstigsten.

Bisher standen an der Dresdner Straße 14 Rotdorne. Aber die hatte ein Schädling befallen und ihnen den Garaus gemacht. Dürre Baumruinen säumen seitdem die Straße. Lange standen die Rotdornbäume noch nicht an der Dresdner Straße. Zumindest für Baum-Verhältnisse. Im Zuge des Straßenbaus kam ein Dutzend Rotdorne an den Verkehrsweg. Zwei Jahre hatte die Sanierung der Mortelstraße/Dresdner Straße gedauert, die 2015 abgeschlossen war.

„Wir haben uns schon seit geraumer Zeit Gedanken darüber gemacht, wie wir die Rotdorne ersetzen“, sagt Bürgermeister Ernst. Das hat sich nun geklärt. Die Stadt favorisiert übrigens Zierapfel. Bäume dieser Art seien robust und weniger pflegeintensiv, heißt es zur Begründung. Außerdem sind die Minifrüchte des Zierapfels essbar und schmecken auch Vögeln sehr gut. Bienen fliegen die farbenprächtigen Blüten gern an. Und mit einer Wuchshöhe von bis zu fünf Metern ist der Zierapfel auch kein Riese unter den Bäumen.

Die alten Rotdorne brauchen eine spezielle Entsorgung. Diese müsste die Stadt Waldheim selbst bezahlen. Das würde rund 1100 Euro kosten. Dieses Geld deckt der laufende Haushalt ab.

Von Dirk Wurzel